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Yaşam Canını böyle yok saydı!
Yaşam

Canını böyle yok saydı!

Yeniakit Publisher
2024-04-02 18:34:00 -

Karabük'te bir motosiklet sürücüsünün yaptıkları ağızları açık bıraktı.

Karabük’te seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yüzüstü yatarak trafikte tehlike oluşturduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Motosiklet tutkunlarının tehlikeli yolcukları yürekleri ağza getiriyor. Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarında canının hiçe sayan bir motor kullanıcısı motosikletin üzerine yatarak yolculuk yaptı. Yürekleri ağza getiren görüntüler trafikteki diğer sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bir süre yatarak yolculuk yapan sürücünün Namal Kavşağından hastane istikametine dönüş yaptığı görülüyor.

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