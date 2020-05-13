‘Canımı Sıkma Sosyal Medya’ kitabı raflarda

Radyo program yapımcısı Tuğçe Marik’in sosyal medyadan psikolojisi bozulan insanlar için kaleme aldığı kitabı çıktı.

Radyo -TV sunucusu ve pek çok kurumda sosyal medya uzmanlığı görevinde bulunan CRI TURK program yapımcısı, Tuğçe Marik, sosyal medyadan psikolojisi bozulan insanlar için kitap yazdı.

“Fotoğrafımı beğenmedi”, “Takipçim çok az”, “Neden bana kötü şeyler yazıyorlar?”, “Herkes çok mutlu Oysa ben?”, “Sosyal medyada saatlerimi harcıyorum” gibi pek çok konu başlıklarını insanların haddinden fazla önemsediğini söyleyen Marik, “Başkalarının hayatını o kadar çok izliyoruz ki, bu neredeyse kendi hayatımızın da önüne geçti. Sabah uyanır uyanmaz başkalarının hayatını dikizleyip öyle güne başlıyoruz. Eğer böyle giderse, yaşlanınca geriye dönüp baktığımızda başkalarının hayatını izleyerek ömrümüzü geçirmiş olacağız.” diye konuştu.

“Sosyal medya kıskançlığı tetikliyor”

Sosyal medyanın insanların psikolojisini bozduğunu ve sosyal medya bağımlılığının artması ile beraber bu mecranın kıskançlığı tetiklediğini vurgulayan Marik, kitabında okurlarıyla dertleşirken, sosyal medyanın olumsuz etkilerinden kurtulabilmeleri için de tavsiyelerde bulundu.

“Sosyal medya olmasaydı, insanlar birbirine daha sadık kalacaktı”

“Sosyal medya olmasaydı, insanlar birbirine daha sadık kalacaktı” iddiasında bulunan Tuğçe Marik: “Çünkü artık sosyal medya sayesinde insanların seçeneği çok fazla. Eskiden sadece yakınımızdakileri görüyorduk ve ne yaptığımızdan sadece çevremizdekilerin haberi vardı. Şimdi herkesin” dedi.