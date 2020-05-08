Canik’te berberler dezenfekte edildi

Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik tedbirler ve çalışmalar kapsamında 46 gündür kapalı olan berber ve kuaför salonları Canik Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor, siper maske ve tıbbi maske desteği verilerek açılışa hazır hale getiriliyor.

Canik Belediyesi, salgın hastalık riskine karşı alınan önlemler nedeniyle uzun süredir kapalı bulunan, normalleşme takvimiyle birlikte 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför salonlarını dezenfekte ediyor, aynı zamanda siper maske ve tıbbi maske ihtiyaçlarını da karşılıyor. İlçe genelinde bulunan 70 berber salonuyla birlikte 30 kuaför salonu belediye sivil savunma birimi ekiplerince dezenfekte edilerek açılışa hazır hale getirildi.

"Esnafımızın yanındayız"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Salgın hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana salgını önlemeye yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Devletimizin, ilgili bakanlıklarımızın salgını önlemeye yönelik önerilerini eksiksiz yerine getiriyoruz. Devletimiz, milletimiz el ele vererek birlik ve beraberlik içinde ülkemiz çok şükür normalleşme sürecine girdi. Cumhurbaşkanımızın normalleşme takvimini açıklamasının ardından tedbirler kapsamında uzun zamandır kapalı bulunan berber ve kuaför esnafımızın tekrar hizmet vermeye başlayacak olması esnaf kardeşlerimiz kadar bizleri de mutlu etti. Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak esnaf kardeşlerimizin dükkanları ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilerek açılışa hazır hale getiriliyor. Dezenfekteyle birlikte esnaflarımızın siper maske ve tıbbi maske ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Uzun zamandır kapalı olarak kurallara uyan esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Salgın riski ortadan kalkana dek esnaflarımızın dükkanları dezenfekte edilecek ve esnaflarımızla birlikte çalışanlarına siper maske ve tıbbi maske desteği verilerek sağlıklı çalışma ortamları sağlanmış olacak. Normalleşme süreciyle birlikte dükkânlarını açan esnaf kardeşlerime işlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kazançları bol olsun. Birlik beraberlik içerisinde bu zor günleri aşarak çok yakında inşallah mutlu günlere birlikte ulaşacağız” diye konuştu.