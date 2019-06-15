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Canikli'den Moody's'in Türkiye kararına yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikili:- "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisi için sivrisinek vızıltısından ibarettir"- "Bu karar siyasidir, S-400 sistemlerinin alınmasını engellemeye ve 23 Haziran seçimlerini etkilemeye yöneliktir"

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:32
Canikli'den Moody's'in Türkiye kararına yanıt

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikili, "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisi için sivrisinek vızıltısından ibarettir." ifadesini kullandı.

Canikili, yazılı açıklamasında, Moody's'in not indirim kararının hiçbir rasyonel altyapı gerekçesinin bulunmadığını belirtti.

Moody's'in ekonomik tetikçilik yaptığını vurgulayan Canikli, "Moody's'in kararı siyasidir, S-400 sistemlerinin alınmasını engellemeye ve 23 Haziran seçimlerini etkilemeye yöneliktir." görüşünü paylaştı.

S-400 savunma sistemlerinin Türkiye tarafından satın alındığını ve bedelinin de ödendiğini bildiren Canikli, işlemin tamamlandığını, şimdi ise S-400'lerin alımının finansmanında kullanılan kredi taksitlerinin ödendiğini açıkladı.

Moody’s'in bu kararının pratikte hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirten Nurettin Canikli, çünkü Türkiye ekonomisinin yeni ve özellikle cari açık kaynaklı dış kaynak ihtiyacının hemen hemen kalmadığını bildirdi.

12 aylık cari açığın 8,6 milyar dolara kadar gerilediğini, net hata ve noksan kaleminde izlenen kalıcı döviz girişleriyle de bunun finanse edilebildiğini aktaran Canikli, "Özel sektörün dış borcunun büyük bölümünün yurt dışı finans kuruluşlarında depo edilmiş karşılığı bulunmaktadır. Bankalar tarafından kullanılan dış kaynaklı sendikasyon kredilerinin maliyeti bir miktar artmış olmakla birlikte yenilenmelerinde hiçbir zorluk bulunmamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ekonomisinin son 17 yılda en zor şartlarda dahi kamu-özel dış borçlarını aksatmadan ödediğini ve transferleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Canikli, şunları kaydetti:

"Moody's'in kararı Türkiye ekonomisi için sivrisinek vızıltısından ibarettir. Çünkü Türkiye ekonomisi her yıl 50 milyona yakın turisti çekebilen ve onları ağırlayabilen, 170 milyar doların üzerinde ihracat ve ona dayalı üretimi gerçekleştirebilen, savunma sanayiinde, tamamen yerli tasarım anahtar teslim savaş gemileri ve çok az ülke tarafından üretilebilen insansız silahlı hava araçları ile sofistike seyir füzeleri ve karadan karaya atılan füzeler ihraç edebilen, savunma sanayi ürün ihracat rakamları katlanarak büyüyen bir ekonomidir.

Son iki çeyrekteki büyümede yaşanan daralma, ihracata dayalı üretimle ilgili olmayıp, ithalat ve inşaat sektöründeki küçülmeden kaynaklanmaktadır. Bu da esasında, büyüme içeriğinin daha sağlıklı bir kulvara girdiğini göstermektedir. Net ihracatın büyümeye katkısı artış trendine girmiştir. Türk lirası cinsi varlıkların fiyatlarında köpük etkisi ve şişkinlik bulunmamakta olup, fiyatlar üzerinde bundan kaynaklanan bir baskı mevcut değildir. Reel varlıklar ile finansal enstrümanlar arasındaki kaldıraç oranı neredeyse bire bir hale gelmiştir. Bütün bu gerçekler ortadayken, Moody’s'in siyasi hedefli değerlendirmeleri, utanç vesikaları olarak tarihteki yerini alacak, Türkiye ekonomisi ise büyüyerek yoluna devam edecektir."



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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:32
  1. Moody's'in Türkiye kararı

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