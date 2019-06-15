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Canikli’den Moody’s değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye ekonomisi son 17 yılda en zor şartlarda dahi kamu-özel dış borçlarını aksatmadan ödemiş ve transferleri gerçekleştirmiştir.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:24
Canikli’den Moody’s değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye ekonomisi son 17 yılda en zor şartlarda dahi kamu-özel dış borçlarını aksatmadan ödemiş ve transferleri gerçekleştirmiştir. Moody’s in kararı Türkiye ekonomisi için sivrisinek vızıltısından ibarettir” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Uluslararası Kredi Değerlendirme KuruluşuMoody’s’e yönelik değerlendirmede bulundu.


Moody’s in not indirim kararının hiç bir rasyonel alt yapı gerekçesi bulunmadığını belirten Canikli, Moody’s’in ekonomik tetikçilik yaptığını ifade ederek, “Moody’s’in kararı siyasidir, S-400 sistemlerinin alınmasını engellemeye ve 23 Haziran seçimlerini etkilemeye yöneliktir. S-400 sistemleri Türkiye tarafından satın alınmış ve bedeli ödenmiştir. Yani işlem tamamlanmıştır. Şimdi, S-400 lerin alımının finansmanında kullanılan kredi taksitleri ödenmektedir” açıklamasını kaydetti.


Moody’s’in bu kararının pratikte hiç bir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulayan Canikli, Türkiye ekonomisinin yeni ve özellikle cari açık kaynaklı dış kaynak ihtiyacının hemen hemen kalmadığını kaydetti.


Canikli, 12 aylık 8.6 milyar dolara kadar gerileyen cari açığın, net hata ve noksan kaleminde izlenen kalıcı döviz girişleriyle finanse edilebilmekte olduğunu söyleyerek, “Özel sektörün dış borcunun büyük bölümünün yurtdışı finans kuruluşlarında depo edilmiş karşılığı bulunmaktadır. Bankalar tarafından kullanılan dış kaynaklı sendikasyon kredilerinin maliyeti bir miktar artmış olmakla birlikte, yenilenmelerinde hiç bir zorluk bulunmamaktadır.Türkiye ekonomisi son 17 yılda en zor şartlarda dahi kamu-özel dış borçlarını aksatmadan ödemiş ve transferleri gerçekleştirmiştir. Moody’s in kararı Türkiye ekonomisi için sivrisinek vızıltısından ibarettir” ifadesini kullandı.


Türkiye ekonomisi her yıl 50 milyona yakın turisti çekebilen ve onları ağırlayabilen,170 milyar doların üzerinde ihracat ve ona dayalı üretimi gerçekleştirebilen,Savunma sanayiinde, tamamen yerli tasarım anahtar teslim savaş gemileri ve çok az ülke tarafından üretilebilen insansız silahlı hava araçları ile sofistike seyir füzeleri ve karadan karaya atılan füzeler ihraç edebilen,Savunma sanayi ürün ihracat rakamları katlanarak büyüyen bir ekonomi olduğunun altını çizen Canikli,şu değerlendirmelerde bulundu:


”Son iki çeyrekteki büyümede yaşanan daralma, ihracata dayalı üretimle ilgili olmayıp, ithalat ve inşaat sektöründeki küçülmeden kaynaklanmaktadır. Bu da esasında, büyüme içeriğinin daha sağlıklı bir kulvara girdiğini göstermektedir.Net ihracatın büyümeye katkısı artış trendine trendine girmiştir.TL cinsi varlıkların fiyatlarında köpük etkisi ve şişkinlik bulunmamakta olup, fiyatlar üzerinde bundan kaynaklanan bir baskı mevcut değildir. Reel varlıklar ile finansal enstrümanlar arasındaki kaldıraç oranı neredeyse bire bir hale gelmiştir. Bütün bu gerçekler ortadayken, Moody’s in siyasi hedefli değerlendirmeleri, utanç vesikaları olarak tarihteki yerini alacak, Türkiye ekonomisi ise büyüyerek yoluna devam edecektir”

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:24
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