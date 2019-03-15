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Canikli: "Türkiye’nin en büyük problemi ithalat fazlalığıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye’nin ekonomideki en büyük probleminin ithalat fazlalığı olduğunu söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 15:46
Canikli: "Türkiye’nin en büyük problemi ithalat fazlalığıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye’nin ekonomideki en büyük probleminin ithalat fazlalığı olduğunu söyledi.


Nurettin Canikli, Hatay’ın sektör sorunları ile ilgili istişare toplantısına katılmak üzere Hatay’a geldi. Erol Bilecik Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Canikli, ekonominin probleminin cari açık olduğunu söyledi. Canikli, “Türkiye’nin en büyük problemi ithalat fazlalığıdır. Ekonomideki bütün dalgalanmaların nedeni budur. Ekonomimizin yumuşak karnı budur. Bugün kadar epey bir mücadele verdik, çalışma yaptık, kararlar aldık, reform paketleri hayata geçirdik. Yani ithalatın baskısını ortadan kaldırmak için. Ekonominin problemi cari açık. Cari açığı kim tetikliyor? Dış ticaret açığı tetikliyor. Dış ticaret açığı nedir? İthalat, ihracat arasındaki fark. İthalattaki fazlalık her yıl bizim 40-50 milyon dolarlık cari açığa neden oluyor. O kadar cari açık, döviz açığı demek, bu parayı yurt dışından bulacaksın. 40-50 milyon dolarlık ihtiyaçla uluslararası piyasaya çıktığınızda zaten beş sıfır geriden başlıyorsunuz. Çünkü size borç veren de biliyor ki Türkiye’nin bu paraya ihtiyacı var, bu parayı bulmak zorunda ekonominin dönmesi için, ondan sonra da maliyetler yükseliyor. Ekonominin probleminin çözümü kesinlikle dış ticaret dengesinin sağlanmasıdır, bunu yakalamamız gerekiyor" dedi.


İthal edilen birçok ürünün Türkiye’de de üretilebildiğini söyleyen Canikli, "Aslında Türkiye’nin ithal ettiği birçok içerisinde katma değer vergisi olan teknolojik içeren ürünler dahil olmak üzere bu ürünlerin önemli bir bölümünü Türkiye ekonomisi, sanayisi üretebiliyor. Fiilen üretiyor, ya da üretebilir alt yapıda. Ona rağmen bu ürünleri biz ithal ediyoruz. Hatta bazen daha yüksek fiyatla ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz ya da Türkiye’de üretilmesi mümkün olan tüm ürünlerin üretimini piyasa koşulları çerçevesinde oradan taviz vermeden Türkiye’de gerçekleştireceğiz, başka çıkışımız yok. Fazla ithalatı yerli olarak yapalım bu yüzde 5,5 büyüme oranını garanti ediyor" ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların ardından Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Hikmet Çinçin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye hediye takdim etti.


İstişare toplantısı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:46
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