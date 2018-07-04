Canikli Bosna Hersek'te!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye ve Bosna Hersek arasında savunma alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Canikli, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Saraybosna'da ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakan Bakan Canikli, daha sonra bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti etti. "Bilge Kral"ın mezarına çelenk bırakan ve dua eden Bakan Canikli, buradan Bosna Hersek Savunma Bakanlığına geçti.

Savunma Bakanı Marina Pendes ile bir araya gelen Canikli, daha sonra kendisi için askeri törenin düzenlendiği Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Orduevi'ne hareket etti. Orduevine gelişinde Pendes tarafından karşılanan Bakan Canikli, tören kıtasını selamladı. Askeri bando tarafından ulusal marşların çalınmasının ardından Canikli ve Pendes heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısına Canikli, dost ve kardeş Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Bakan Canikli, Bosna Hersek'i Türkiye için önemli ve değerli bir ülke olarak nitelendirdi. Bakan Canikli, iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek Bosna Hersek'in Balkanlar'da stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

"Bosna Hersek'te istikrar olmadan Balkanlar'da istikrar olmaz, Balkanlar'da istikrar olmadan Avrupa ve dünyada istikrar olmaz." diyen Canikli, Dayton Antlaşması kapsamında ülkenin iç dinamikleri ve içsel dengelerinde bunun sağlanmasının önemine değindi.

Nurettin Canikli, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin kardeşlik anlayışıyla yürütüldüğünü belirterek, "Biz Bosna Hersek'in Atlantik kurumları NATO dahil ve AB kurumlarıyla bir an önce bütünleşmesi için her türlü desteği en güçlü şekilde her platformda veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Bosna Hersek en kısa zamanda NATO ve AB üyesi olacak." diye konuştu.

Bosna Hersek Savunma Bakanı ile görüşmesinin yapıcı ve verimli geçtiğini vurgulayan Canikli, iki ülkenin savunma alanındaki ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.