Bursa'da yem fabrikasında yangın çıktı: Korku dolu anlar
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir holdinge ait yem fabrikasında çıkan ve korku dolu anlar yaşatan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tavşanlı Mahallesi Bandırma Caddesi üzerindeki yem fabrikasında saat 5.30 sularında yangın çıktı. Fabrikanın mısır kurutma makinasındaki yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler merdivenle ve karadan yangına müdahale ettiler.
Yangın 3 saatlik çalışmayla söndürülürken, soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı. Yangının ardından soğutma çalışmaları da dron ile havadan görüntülendi.
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