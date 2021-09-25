Canı oynamak isteyen Tunç Soyer, Atatürk'ü alet etti! "Millet aç" edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu da eğlenceye katılacak
Sürekli eğlence ve dans etmekten başka bir icraati görülmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eğlenceye bu kez Atatürk'ü alet etti. Soyer'in duyurusunu yaptığı festivale, "vatandaş aç perişan" edebiyatıyla siyaset yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
yeniakit.com.tr
Eğlence peşinde koşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni eğlencesine Atatürk'ü bahane etti.
CHP'nin 'Atatürk' istismarına yenisini ekleyen CHP'li Tunç Soyer, "Ata'mızın mirası" diye bahsettiği Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'nin başlayacağını duyurdu.
Hanka Paldum isimli Boşnak şarkıcının konserine davet eden Soyer, festivale "Vatandaş aç, perişan" edebiyatı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da eğlenceye katılacağını belirtti.