Cani koca! Hamile eşini hotumla döverek öldürdü

Olay Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Konya Meram'da geçekleşti. 3 yaşındaki Mahmud El Hüseyin, hamile olan dini nikahlı ikinci eşi Halidiye El Hamid'i çocuklarının gözü önünde hortum ve sopayla dövdü. Başına aldığı sopa darbesiyle yere yığılan Hamid, hayatını kaybetti.

Saatlerce işkenceye maruz kaldı

Genç kadına Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopside genç kadının saatlerce işkenceye maruz kaldığı, kafatasında çatlak olduğu, beyin kanaması geçirdiği ve hamile olduğu ortaya çıktı. Eşinin hamile olduğunu belirten cani koca, polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi. Kadını hortumla ve sopayla dövdüğünü de itiraf eden Hüseyin, "Yere düşünce baygınlık geçirdi sandım. Bir süre başında bekledim. Hareket etmeyince polisi aradım. Onlar gelince öldüğünü öğrendim" dedi.