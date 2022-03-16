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Gündem Cani 'hayvansever', köpeği saldırdığı için kendisine tepki gösteren çifte kurşun yağdırdı!
Gündem

Cani 'hayvansever', köpeği saldırdığı için kendisine tepki gösteren çifte kurşun yağdırdı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeni mahallede 5021 sokakta meydana gelen olayda bir evli çift, başıboş bırakılan köpeğinin saldırması üzerine tepki gösterdi. Balkondan çift ile tartışan sözde 'hayvansever' özde cani kadın, eşinin tabancasıyla kurşun yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 21:43:00 -
Cani 'hayvansever', köpeği saldırdığı için kendisine tepki gösteren çifte kurşun yağdırdı!

Olay Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 nolu sokakta meydana geldi.

Edinlen ilk bilgilere göre 5021 nolu sokakta bir apartman dairesinde Z.G. isimli bir genç kadın, evli çift olan Hikmet S. ve Betül S.'yi silahla vurdu.

Evli çift vücutlarına aldığı kurşunlarla kanlar içinde yerde kalırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerinden kaçmayan şüpheli Z.G. polis ekiplerince göz altına alındı.

Köpek tarafından saldırıya uğrayınca tepki gösterdikleri ortaya çıktı

Medyabar'da yer alan habere göre olayın detayları ise daha sonra ortaya çıktı. İlk bilgilere göre silahlı vurularak yaralanan çift, iddialara göre dışarıda sahipli ancak başıboş bırakılan köpek tarafından saldırıya uğradıkları gerekçesiyle köpeğin sahibi Z.G.ye tepki gösterdi.

Art arda ateşledi

Bu tepki üzerine de gözü dönen köpeğin sahibi olan emekli asker eşi Z.G., tabancayı alarak çifte ateş etti.

Gözaltına alınan sözde 'hayvansever' kadının sorgusu sürüyor.

Öte yandan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'nden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

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