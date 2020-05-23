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Dünya

Cani evlat 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında 72 yaşındaki babasını öldürdü

ABD'de 72 yaşındaki bir adam Zoom uygulaması üzerinden 20 katılımcıyla görüntülü görüşme yaptığı esnada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:17:00 -
Cani evlat 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında 72 yaşındaki babasını öldürdü

ABD'nin New York eyaletinde, 72 yaşındaki bir adam, Zoom uygulamasında 20 katılımcıyla görüntülü toplantı yaptığı sırada, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, öldürülen Dwight Powers'ın 32 yaşındaki oğlu Thomas Scullly-Powers tarafından saldırıya ugradığını ve daha sonra zanlının pencereden kaçtığını açıkladı.

1 saat içinde yakalandı

Cinayet zanlısı, sohbet odasındaki diğer katılımcıların polise ihbar etmesi sonucu bir saat içinde gözaltına alındı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, Scully-Powers'a daha sonra ikinci derece cinayet suçlaması yöneltildi. Polis, hafif yaralanan zanlının, hastaneden taburcu edilmesi sonrası daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Sohbete katılanların, maktülün düştüğünü fark etmesinden sonra polise haber verdiği, ancak Powers'ın nerede yaşadığını bilmedikleri için, polisin olay yerine gitmesinin zaman aldığı kaydedildi.

Katılımcılar saldırı anını gördü

Bazı haberlere göre toplantıya katılanların bazıları, saldırı anına da şahitlik etti. Zoom toplantısının ne amaçla yapıldığı ise henüz net değil.

 

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