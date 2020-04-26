Cani ‘baba’ çekiçle öldürdüğü oğlunun cesedini evi ateşe vererek yakmaya çalıştı
Denizli’de cani ‘baba’, başına çekiçle vurarak öldürdüğü 47 yaşındaki oğlunun cesedini kanepeye koyarak evi ateşe verdi. Oğlunun cansız bedenini yakmaya çalışan şahıs, ifadesi alınmak üzere götürüldüğü karakolda cinayeti itiraf etti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başına çekiçle vurarak öldürdüğü 47 yaşındaki oğlunun cesedini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Kanepede ceset bulundu
Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın birinci katından duman yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evin oturma odasındaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kanepede erkek cesedi buldu. İncelemede cesedin Mustafa K'ye (47) ait olduğu belirlendi.
Oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdü
Olaya ilişkin ifadesi alınmak üzere karakola götürülen baba E.K'nin (66) oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.