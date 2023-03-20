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Gündem Cani anne! Yaptıkları kan dondurdu
Gündem

Cani anne! Yaptıkları kan dondurdu

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen anne, 1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdü. Annenin boğmaya çalıştığı 4 yaşındaki çocuğu ise eşinin müdahalesi ile kurtuldu. Gözaltına alınan anne tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 20:08:00 -
Cani anne! Yaptıkları kan dondurdu

Olay, Gündoğmuş'un Balkaya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten eve dönen Fatih U. (37) bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Dini nikahlı eşi Burcu Ç.’e (30) seslenen Fatih U., içeriden garip seslerin gelmesi üzerine kapıyı kırarak açtı. Odadaki manzara karşısında dehşete düşen Fatih U., eşinin 1 yaşındaki bebekleri Miraç Ç.’yi öldürdüğünü, 4 yaşındaki Muhammet Efe D.’yi de öldürmeye çalıştığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 1 yaşındaki Miraç’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, 4 yaşındaki Muhammet Efe D.’yi tedavi altına aldı. Tedavisi tamamlanan Muhammet Efe D., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınarak yetiştirme yurduna yerleştirildi.

Küçük Miraç'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Öz çocuğunun birini öldürüp, diğerini öldürmeye çalışan Burcu Ç. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Fatih U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burcu Ç.’nin daha önce iki evlilik yaptığı, psikolojik sebeplerden dolayı ilaç kullandığı ve çevresi ile zaman zaman tartıştığı ileri sürüldü.
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