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Aktüel Cani anne hakkında karar verildi
Aktüel

Cani anne hakkında karar verildi

Ordu’da gömülü halde bulunan bebek cesedi olayında adliyeye sevk edilen anne çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 20:23:00 -
Cani anne hakkında karar verildi

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı.

Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adliyeye sevk edilen cani anne tutuklandı

Olayla ilgili cani anne B.Ç. (26) ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi B.Ç. (23) dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden kız kardeş B.Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne B.Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne B.Ç., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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