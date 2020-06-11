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Gündem

Caner Taslaman’ın Arapça hezeyanı: Keriz yulema dusi

Hadis inkarcısı reformist Caner Taslaman, ‘ilmi derinliği’ ile bir oyunu daha bozdu(!) Hiçbir İslami tahsili olmadığı halde din adına ahkam kesen Taslaman, şakasına hazırlanan ‘koronadan koruyan muska’ görselindeki, “Keriz yolma duası” kısmını okuyamadı. Osman Türkçesi ile yazılan yazıyı Arapça sanan Taslaman fena trollendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:10:00 - 2020-06-11 12:27:52

Sosyal medyada yayılan bir görüntü gündem oldu. Şakasına hazırlandığı düşünülen “Koronadan koruyan muska” görseli hızla yayıldı. Görselde Osmanlı Türkçesi ile yazılan bir yazı ayrıca dikkat çekti. Muskanın gerçek olmadığı ve görselin espri amaçlı hazırlandığını açıkça gözler önüne seren yazıda Osmanlı Türkçesi ile, “Keriz yolma duası” yazıldı.

Söz konusu görseli gündeme getiren Zahide Yetiş, programının müdavim konuğu reformist Caner Taslaman’a bu muskayı sordu. Gerçekten bir muska hazırlandığını zanneden Zahide Yetiş ve Caner Taslaman’ın, konu hakkında yaptıkları yorumlar izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

İslami hiçbir tahsili olmadığı halde Din-i Mübin hakkında ahkam kesen Ehl-i Sünnet karşıtı Caner Taslaman’ın ilim seviyesini gözler önüne seren olayda, muska için akılalmaz ifadeler kullanıldı.

Ciddi ciddi muska satışı yapıldığını sanan Taslaman, Osmanlı Türkçesi ile yazılan ifadeleri Arapça zannederek, “Keriz yolma duası”nı okuyamadı.

Taslaman ve Yetiş’in o anları alay konusu oldu.

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Yorumlar

ertürk

ağlak suratlı güzelim yetiş zahide yetiş sen yemek tarifleri, doğum sonrası selülitleri, evde sirke yapımı gibi işlerine bak, boyundan büyük işlere girme, sıkıysa adam gibi adam gerçek din adamlarını çağır, ama soru sorabilmek için de bigi seviyesinin sıfırın üzerinde olması gerekir. arada bir de atatürkçülük kırıntılarını da baharat misali serpiştirme, neyin icazetini almak için yapıyorsun bunları.
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