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Caner Erkin'den nafaka isyanı: 50 bin TL...

Beşiktaş'ta forması giyen Caner Erkin, çocuğu için 50 bin TL nafaka isteyen Asena Atalay'a sert tepki gösterdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 20:14
Caner Erkin'den nafaka isyanı: 50 bin TL...

Beşiktaş forması giyen milli savunmacı Caner Erkin, kişisel Instagram hesabından eski eşi Asena Atalay hakkında açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin'in açıklaması şu şekilde;

“Eski eşimle boşandığım ilk günden bu yana oğlum Çınar’ın iyiliği için hep sustum. Ancak suskunluğumun çocuğuma olan sevgimden kaynaklandığını anlamayan insanlar tarafından ben sustukça hakkımda kamuoyunda ve sevenlerim nezdinde gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. O nedenle son kez bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Oğlum Çınar’ın doğduğu günden bu yana tüm masraflarını karşıladım ve karşılamaya da devam ediyorum. Oğlumdan hiçbir zaman hiçbir şeyi esirgemedim. Ben boşandığım hanımefendinin tüm ailesine sahip çıktım. Bugün sahip oldukları maddi manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50.000 TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum.

7 yaşında bir çocuk için ayda 50.000 TL nafakanın neden ve esasen kimin için istendiğinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bahsi geçen hanımefendiye aylık 10.000 TL nafaka ödemeye halen devam ediyorum. Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın.”

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:14
  1. Caner Erkin

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