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Spor

Caner Erkin'den flaş transfer açıklaması!

Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve geleceği merak edilen tecrübeli sol bek, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:33:00 -
Caner Erkin'den flaş transfer açıklaması!

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Caner Erkin'in geleceği merakla bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımın yeni sözleşme teklif ettiği Caner Erkin ile Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgileniyor.

31 yaşındaki milli futbolcunun, yeni sezon öncesi hangi takıma transfer olacağı gündemdeki yerini korurken, Caner Erkin'den açıklama geldi.

Eşi Şükran Ovalı ile birlikte tatil yapanCaner Erkin, transfer konusunda henüz net bir gelişme olmadığını söyledi.

"Buralarda geziyorum işte"

Caner Erkin, "Gelecek sezon hangi takımda oynayacaksın?" sorusuna "Ben bekliyorum hala. Şu anda serbestim. Buralarda geziyorum işte" diye yanıt verdi. Başarılı futbolcu ayrıca "İnşallah pandemi dönemi bir önce sona erer. Bütün sektörler ve insanlar hayatlarına güzel şekilde devam eder." açıklamasını yaptı.

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