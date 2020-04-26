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Spor

Caner Erkin transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe bekliyor

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin için kararını verdi. Buna göre siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli sol beke dev feda çağrısı yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun maaşını yüzde 50'den fazla düşürmesini isteyen Beşiktaş, bu talep kabul edilmezse Caner Erkin ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe cephesi de tecrübeli futbolcu tarafından gelecek haberi bekliyor.

2020-04-26 16:21:00 -
Caner Erkin transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe bekliyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması Sergen Yalçın yönetiminde ilerliyor. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında yönetimle yapacakları toplantı sonucu birtakım kararlar alacaklarını açıklamıştı ve yaşanacak olan değişimin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilirken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in son durumu merak ediliyordu.

Beşiktaş'tan indirim talebi

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le masaya oturmayı planlarken, deneyimli sol bekten ciddi bir indirime gidilmesi beklenecek. Siyah-beyazlı takımda yıllık 1.7 milyon euro kazanan Caner Erkin'e 750 bin euro teklif edilecek. 31 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmediği takdirde ısrarcı olunmayacak ve yollar ayrılacak.

 

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