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Spor Caner Erkin, Erol Bulut'a isyan etti
Spor

Caner Erkin, Erol Bulut'a isyan etti

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi konuk ettiği maçta 88. dakikada oyundan alınan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'un değişiklik tercihine isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:43:00 - 2021-02-21 22:01:06
Caner Erkin, Erol Bulut'a isyan etti

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ederken teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmadaki son değişiklik hakkını 88. dakikada Papiss Cisse'yi oyuna almak adına kullandı. Değişiklik sırasında oyundan çıkması adına numarası işaret edilen Caner Erkin, hocasına büyük tepki gösterdi.

88. dakikada Papiss Cisse oyuna girmek için beklerken tabelada numarasını gören Caner Erkin, el hareketlerinin yanı sıra sert sözlerle bu karara tepki verdi.

Caner Erkin, karşılaşmanın 82. dakikasında ise maçın hakemi Hüseyin Göçek'e itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü.

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