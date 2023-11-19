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Medya Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı! İnfaz koruma memuruyla tartıştılar
Medya

Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı! İnfaz koruma memuruyla tartıştılar

Yeniakit Publisher
2023-11-19 12:20:00 -
Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı! İnfaz koruma memuruyla tartıştılar

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı. İnfaz koruma memuruyla tartışan Candan kardeşler, en çok yemeklerden ve ortamdan şikayetçi.

Son dönemde bazı sosyal medya fenomenlerin kara para aklama suçuna karıştıkları tespit edildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından bu kez de Nihal ve Bahar Candan hakkında inceleme başlatıldı.

Açılan soruşturma kapsamında Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı.

Hapishaneye gönderilen Candan kardeşlerin cezaevinde sorun çıkardığı öğrenildi.

"Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum"

Cezaevine sevki esnasında "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" diyerek dikkat çeken Bahar Candan cezaevine gidince de infaz memuruyla tartıştı.
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"Nihal sürekli ağlıyor, Bahar infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde"

Soruşturmayı takip eden isimlerden olan gazeteci Emrullah Erdinç, "Nihal'in cezaevinde çok sık ağladığını sürekli ağladığını hiç konuşmadığını ama Bahar Candan'ın biraz daha agresif olduğunu oradaki dediğim gibi işte infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğunu öğrendim." şeklinde konuştu.

Gazeteci devamında ise Candan kardeşlerin cezaevi ortamına alışamadığını aktardı.

"Bahar ve Nihal Candan yemekleri beğenmemiş en büyük şikayetleri buymuş"

Bahar Candan'ın sabah sayımına kalkmak istemediğini aktaran Erdinç, yine Candan kardeşlerin en çok yemeklerden şikayetçi olduğunu aktardı.

Erdinç konuyla ilgili, "Bahar sürekli ortamı şikayet ediyormuş, o yüzden memurlar bir iki yerde hafiften seslerini yükselttiler. Burası Etiler'deki lüks restoran değil uyarısında bulundu. Bahar Candan ilk sabah sayıma kalkmak istememiş o yüzden infaz koruma memurları orada da sayıma kaldırıp uyarmış. Bahar ve Nihal Candan yemekleri beğenmemiş en büyük şikayetleri buymuş" dedi.

 

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