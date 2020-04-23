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Aktüel

Çan’da 23 Nisan coşkusu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çan Belediyesi tarafından 23 Nisan aracıyla müzik şöleni düzenlendi.

2020-04-23 18:46:31 -
Çan’da 23 Nisan coşkusu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çan Belediyesi tarafından 23 Nisan aracıyla müzik şöleni düzenlendi. Çanlı sokak sanatçıları tarafından, korona virüs sebebiyle evden çıkamayan çocuklara mini konserler verildi. Çan’ın bütün sokaklarını gezen müzikli araçla çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde hissettiler. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘’ Çocuklarımız bu bayramı evlerinde kutluyorlar ama biz bayram coşkusunu yaşamaları için 23 Nisan aracımız ile Çan’ın bütün sokaklarını gezdik. İnşallah bundan sonraki bayramları hep birlikte meydanlarda kutlayacağız’’ dedi. Çocuklara bayrak ve çikolata dağıtan belediye personelleri evlerinde olan tüm çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattılar.

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