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Dünya

Cancavid milislerinden Hafter'e takviye! Kritik şehre ilerliyorlar

Libya'da darbeci Halife Hafter'e destek için Sudan'dan getirilen Cancavid milisleri 70 araçlık konvoyla Sirte'ye ilerliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 06:07:00 - 2020-08-11 06:24:05
Cancavid milislerinden Hafter'e takviye! Kritik şehre ilerliyorlar

Sudan'dan getirilen paralı asker olan Cancavid milislerine ait silahlı 70 aracın Lübnan'ın Sirte kenti güzergahında ilerlediği açıklandı.

Libya Ordusu'nun resmi Facebook hesabından verilen bilgiye göre, 70 araçlık konvoyla Sirte'ye ilerleyen Cancavid milislerinin Briga bölgesinde görüntülendiği açıklandı.

Darbeci Halife Hafter'e destek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Cancavid milislerini finanse ediyor.

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