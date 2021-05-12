Canavar devlet bombalamayı sürdürüyor! İsrail sivillerin yaşadığı 9 katlı binayı vurdu

Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vuruldu. Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyor. Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu ve saldırı nedeniyle çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Şehit sayısı 35'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesiden bugün saat 03.30'a dek süren saldırılar sonucunda, 2 Filistinlinin daha şehit olduğu, böylece şehit sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, şehitler arasında 12 çocuk ile 2 kadının da bulunduğu kaydedildi. İsrail savaş uçakları daha önce de "Katar Gazze'nin İmarı Komisyonu" merkezi yakınında bir binayı bombaladı. Saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan Gazze'nin kuzeyinde deniz sahilindeki İsrail botlarından da kentin sahil kesiminin bombalandığı belirtildi.