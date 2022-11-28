Canan'ın karargahı da ortaya çıktı! Birbirine giren İmamoğlu ile Kaftancıoğlu neler söylemişler neler

CHP yandaşı muhalif Oda TV'de yazan Hürrem Elmasçı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki kavganın detaylarını anlattı.

Elmasçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

(...)

Geçenlerde birden aklıma geldi; biz CHP kulislerini neden iktidara yakın köşe yazarlarından okuyoruz? CHP'ye yakın gazeteciler neden kulis yazmıyor artık? Çünkü CHP kaynıyor.

CHP'ye yakın gazeteciler yazmayınca ne oluyor? Bazıları “düşman bellediklerini”, iktidar medyasının CHP karşıtı kalemleriyle vuruyorlar!

Ah CHP ah, dünya değişti sizin parti içi fitne fesadınız hizbiniz hiç değişmedi. Kimse kızmasın bu cümleyi yazmak zorundayım…

Bu hafta başı iktidarın sadık kalemi Zafer Şahin ve daha sonra iktidara yakın Sabah gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür, İstanbul CHP’de yaşanan savaşın parçası olmayı başardılar.

Bakın çocuklar, Mahmut Övür Bey bazen zengin hayal dünyasını yazılarına katar ama hiç bir gazetecinin tırnak içindeki sözleri uyduracağını düşünmem, düşünmek istemem. Tırnak içi yazı demek olduğu gibi alıntı demek…

Demek ki bu gazetecilere bu konu anlatıldı ki tırnak içi yazma gereği hissettiler! Açıkçası taraflardan yalanlayana da denk gelmedim…

Şimdi biraz medya okuması ile CHP İstanbul’daki kavgayı, iktidar medyasına kim taşıdı, olağan şüpheliler kim tespit edelim. Tek tek yazayım…

Çocuklar sevdim ben bu kulis işini…

Zafer Şahin'in tırnak içindeki cümleleri şöyle:

-Ekrem İmamoğlu’ndan Canan Kaftancıoğlu’na:

“Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et! Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?”

-Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na:

“Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma…”

Bu ağır sözlerin kodlarını çözelim çocuklar…

Yukarıdaki cümleler kimin lehine, kimin aleyhine önce buna yanıt arayalım.

Tırnak içi ifadelerde; Ekrem İmamoğlu hem genel başkana rağmen aday olma hevesiyle itham ediliyor, hem de genel merkeze mesaj veriliyor:

-“Ekrem İmamoğlu ile bu yüzden kavgalıyım” mesajı! Ne hoş, bir taşla iki kuş.

Lafını esirgemeyecek cesaretteki Karadeniz-Trabzon atarlı İmamoğlu’na, Kaftancıoğlu’nun “benimle nasıl böyle konuşabilirsin” dediğini tahmin etmem.

İmamoğlu’na da il başkanının böyle söz edebileceğini sanmam.

Bu sözler bana hayatın doğal akışına uygun gelmedi çocuklar.

Ekrem Bey gibi İstanbul’u yöneten bir siyasetçinin uzun zamandır kavgalı olduğu İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na “Benimle misin, Kılıçdaroğlu ile mi?’ diyecek yetersizlikte olduğunu da hiç ama hiç sanmam.

Kimse aklımızla alay etmesin çocuklar, haberin-yazının satır arasını okuyacak tecrübede biriyim ben; bu yazı, Canan Kaftancıoğlu cephesine hizmet ederken, İmamoğlu için olumsuz bir algı yaratıyor!

Bu durumda bu kulisin, hangi kanattan Zafer Şahin’e sızdırıldığı tahmin etmek zor değil.

Şaşırdığım şu, “Ah CHP ah” demem bu; aile sırlarınızı bile iktidara yakın gazeteciler ile paylaşmaktan imtina etmiyorsunuz! Hala mı, yeter ki küçük olsun sizin olsun anlayışı eyy CHP?

Bir diğer gazeteci beyefendi Mahmut Övür’ün tırnak içi cümleleri ise çok daha tuhaf geldi bana:

“Aptal”, “Şizofren” gibi sıfatlar var yazısında, aman Allah’ım kavganın şiddetine bakar mısınız?

Siyasette pek rast gelmediğimiz bu ifadeleri İmamoğlu’na karşı kullanan ismin Canan Kaftancıoğlu olduğu iddia ediliyor!

Merakımı çeken şu oldu.

Bu yazı çıkınca Canan Hanım’ın sosyal medya hesabına baktım. Cübbeli Hoca’dan, sarı çizmeli Mehmet Ağa’ya kadar sosyal medyadan herkese laf yetiştiren Kaftancıoğlu’nun bu iddialara sessiz kalmasını hiç anlamadım. Muhatap olmak istemedi herhalde! Bunların yayınlanmasından rahatsız olduğunu düşünmek istiyorum… Bence yanıt verseydi daha iyi olurdu…

Kendime kendime sordum, “Hürrem sen saf mısın?”

En doğrusunu yaptım; İstanbul kulislerini bilen arkadaşlarımı aradım.

Dediler ki:

Kaftancıoğlu-İmamoğlu olayında bahsedilen otel Gümüşsuyu'ndaki CVK hotel. Burası Canan kızımın karârgahı gibiymiş! İlk şaşırdığım bu oldu…

İkincisi Canan kızımın, daha önce de bazı gazetecilere, “İmamoğlu İkinci Erdoğan’dır asla başkan olmamalı” dediği konuşuluyormuş İstanbul’da! Demek ilişkileri bu derece bozulmuş, yazık.

Hiç yazmak istemem ama Kaftancıoğlu’nun İmamoğlu’na “aptal” dediğini de teyit ettim. Ama yüzüne demiyor, bir yakınına telefonda iletiyor. Siyaset bu, iki kişinin bildiği sır olarak kalmıyor…

Neler duydum çocuklar neler. Mesela, Ekrem Beye yönelik “Şizofren” ifadesi nereden çıktı? Herkes bunu ilk kez duyduğunu söylüyor. Bunu yazan Karslı Mahmut Övür’e sormak lazım. Ya da Kars gelini Canan Kaftancıoğlu ile sık sık görüşen Mahmut’un yakın dostu Karslı Çapan ailesine mi? Bilemedim şimdi…

Gerçekten bizi saf mı sanıyorlar?

Gün gelecek çocuklar hepsini tek tek yazacağım, bugün bu kadar…