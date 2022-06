Canan Karatay’ın ‘zihin açan’ tarifi: Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidan

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, katıldığı programlarda verdiği röportajlarda dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. Obezite düşmanlığı ile bilinen Karatay, doğal beslenme tavsiyeleriyle vatandaşlara tavsiyeler veriyor.

Prof. Dr. Canan Karatay önerilerde bulundu! Sabah aç karna tüketildiğinde kişinin zihnin açılmasına yardımcı olduğunu dile getirirken aynı zamanda odaklanma problemi yaşamayacağını dile getirdi. Her sabah aç karna tüketildiğinde, yenilen domatesten çok daha fazla antioksidan üretiminin gerçekleştiğini söyleyen Karatay, düzenli olarak tüketilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Düzenli olarak tüketiminin yapılması kişinin her sabah çok daha zinde ve sağlıklı başlayacağına işaret ederken, hayata daha pozitif başlamasına yardımcı olacak o içeceği açıkladı. İşte zihnin deli divane çalışmasına yardımcı olan o içecek…

‘Beyni de açar, cin gibi olursunuz’

Prof. Dr. Canan Karatay her sabah düzenli olarak içilen Türk kahvesinin zihnin açılmasına yardımcı olduğunu dile getirirken, kişinin çok daha aktif olacağına dikkat çekti. Kişinin güne çok daha fazla enerjik başlamasına yardımcı olduğunu vurgulayan Canan Karatay, her sabah çiçeklerini bile Türk kahvesi ile beslediğine değinirken “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Beyni de açar, cin gibi olursunuz…” şeklinde konuştu. Sağlıklı beslenme ve kilo verme konusuna sosyal medya da sıklıkla konuşulan isim olan Canan Karatay’ın bu sözleri yine gündemi sarstı. Katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunmaya deva eden Canan Karatay, kahvenin her sabah düzenli olarak tüketilmesi kişinin güne çok daha sağlıklı başlamasına yardımcı olacağını söyledi. Kendisinin her sabah güne mutlaka Türk kahvesiyle başladığını söyleyen Canan Karatay, uyguladığı bu yöntem sayesinde şeker hastalığı problemine de değinmeyi ihmal etmedi. Türk kahvesinin mutlaka şekersiz tüketilmesi gerektiğine dikkat eden Canan Karatay, Türk kahvesinin büyük bir antioksidan kaynağı olduğunu da dile getirdi. Düzenli olarak tüketildiğinde kişinin vücudunda buluna tüm toksinlerden arınmasına da yardımcı olduğunu dile getirdi. Kahvenin içerisinde büyük bir antioksidan olduğunu dile getiren Canan Karatay, “Kahve çok önemli, çok güçlü bir antioksidan… Ben sabah aç karnına içerim. Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidandır” şeklinde konuştu. Türk kahvesinin içerisinde yer alan bileşenler sayesinde kişinin uyandığını ve zihninin açıldığını dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, bir fincan Türk kahvesinden alınan antioksidanın bir adet domatesten çok daha yüksek olduğuna vurgu yaparken, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Beyni de açar, cin gibi olursunuz…” şeklinde konuştu.

Çiçeklerimi de Türk kahvesiyle beslerim

Her sabah düzenli olarak içilen şekersiz Türk kahvesinin kişinin zihninin açılmasına yardımcı olduğunu dile getiren Canan Karatay, konuya dair oldukça çarpıca açıklamalarda bulundu. Antioksidan açısından zengin olan Türk kahvesinin kişinin sağlığına bir hayli önemli etkileri olduğunu dile getirirken aynı zamanda, çiçekler içinde oldukça güzel ve doğal bir gübre olduğuna dikkat çekti. Türk kahvesinin büyük bir antioksidan kaynağı olduğunu dile getiren Karatay, “Kendim kahvemi içerim, kahve suyuyla, en doğal gübredir. Kahve telvesini, Türk kahvesinin telvesinden bahsediyorum, başka kahvelerden bahsetmiyorum, sulandırıp bütün çiçeklerinize dökebilirsiniz, bitkilerinize dökebilirsiniz. Gördüğünüz tüm bitkilerimin altında Türk kahvesi vardır.” şeklinde konuştu. Türk kahvesi için düzenli olarak tüketilmesi gerektiğine vurgu yapan Canan Karatay, işlenmiş kahvelerden ve süt tozlarından da mutlaka uzak durulması gerektiğine dikkat çekti. “İşlemişlere tabi ki karşıyım. Latte’ler tabi ki işlenmiş. Süt tozu kesinlikle yasak”

