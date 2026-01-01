Islak saç ile uyumak sorun mu? Sinüzit yapar mı? Sorunla ilgili uzmanların kritik uyarısı

Uzmanlar, nesilden nesile aktarılan bu tür inanışların kökeninin, hastalıkların nedenlerinin tam olarak anlaşılamadığı dönemlere dayandığını belirtti. Dr. Clark (Yale): Islak saçla yatağa girmek yerine, kapalı bir ortamda uyurken nemli yastık kılıfı ve yatak çevresinin uzun vadede küf ve mantar oluşumuna zemin hazırlayarak alerjik reaksiyonları tetikleyebileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Saçınızın kurutulması hijyen ve konfor açısından önemlidir, ancak bir sinüzit önleyici değildir" diye ekledi. Yüz felcinden korunmak için öncelikli adımın, genel vücut direncini yüksek tutmak ve viral enfeksiyonlara karşı dikkatli olmak olduğunu söyledi. Bilimsel çalışmalar, ıslak saçla uyumanın doğrudan sinüzit veya yüz felci yaratmadığını ancak vücudun soğuğa maruz kalmasının veya hijyenik olmayan bir uyku ortamının dolaylı risk faktörleri oluşturabileceğini ifade etti.