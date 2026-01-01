  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Islak saç ile uyumak sorun mu? Sinüzit yapar mı? Sorunla ilgili uzmanların kritik uyarısı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Islak saç ile uyumak sorun mu? Sinüzit yapar mı? Sorunla ilgili uzmanların kritik uyarısı

Islak saç ile uyumak soğuk algınlığına yol açabilir. ihtiyaç amacıyla kullanılsa da annelerimizin en sık uyarı konusu olan ıslak saçlar sinüzite de yol açabilir. Bu kez bu sorunla ilgili milyonları ilgilendiren bir kritik uyarı. Peki gerçekten ıslak saçla uyumak sinüzite yol açar mı?

#1
Foto - Islak saç ile uyumak sorun mu? Sinüzit yapar mı? Sorunla ilgili uzmanların kritik uyarısı

Islak saçla uyumak soğuk algınlığına yol açabilir. Annelerimizin en sık uyarı konusu olan ıslak saçlar sinüzite de yol açabilir. Peki gerçekten ıslak saçla uyumak sinüzite yol açar mı?

#2
Foto - Islak saç ile uyumak sorun mu? Sinüzit yapar mı? Sorunla ilgili uzmanların kritik uyarısı

Kış aylarında sıkça dile getirilen, "ıslak saçla uyumanın sinüzite neden olacağı" sözleriyle ilgili uzmanlardan kritik uyarılar geldi.

#3
Foto - Islak saç ile uyumak sorun mu? Sinüzit yapar mı? Sorunla ilgili uzmanların kritik uyarısı

Toplum hafızasına yerleşmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan sayısız sağlık inanışı, günlük yaşam pratiklerimizi şekillendirmeye devam etti. Bu inanışların başında, özellikle kış aylarında sıkça dile getirilen, "ıslak saçla uyumanın sinüzite neden olacağı" uyarısı yer aldı. Ancak, modern tıp ve yapılan uluslararası bilimsel araştırmalar, bu yaygın kabulün büyük bir kısmının bilimsel gerçeklerle çakışmadığını ifade etti.

#4
Foto - Islak saç ile uyumak sorun mu? Sinüzit yapar mı? Sorunla ilgili uzmanların kritik uyarısı

Dr. James E. Clark, bu konudaki yaygın görüşün aksine, sinüzitin temel nedeninin virüsler, bakteriler veya alerjik reaksiyonlar olduğunu vurguladı. Dr. Clark, "Sinüs iltihabı, yani sinüzit, anatomik olarak burun ve sinüs boşluklarının drenaj yollarının tıkanmasıyla oluşur. Bu tıkanıklığa çoğunlukla soğuk algınlığı virüsleri sebep olur. Saçın ıslak olması tek başına ne bir virüs kaynağıdır ne de sinüslerin anatomik tıkanıklığına doğrudan yol açar" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Islak saç ile uyumak sorun mu? Sinüzit yapar mı? Sorunla ilgili uzmanların kritik uyarısı

Journal of Clinical Sleep Medicine'da yayımlanan bir araştırma, nemli saç derisi ile sinüzit vakaları arasında doğrudan ve kanıtlanabilir bir korelasyon bulamadığını açıkladı. Araştırma ekibi, nemli ortamın soğuk algınlığına yakalanmayı kolaylaştırabileceği varsayımının, nemli saçın kendisinin sinüzite yol açtığı anlamına gelmediğini belirtti.

#6
Foto - Islak saç ile uyumak sorun mu? Sinüzit yapar mı? Sorunla ilgili uzmanların kritik uyarısı

Toplumdaki bir diğer köklü inanış ise, özellikle soğuk havada veya rüzgarda ıslak saçla dolaşmanın yüz felcine (Bell Paralizisi) neden olabileceği endişesiydi. Dünyaca ünlü nörolog ve Harvard Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Elizabeth Stern, Bell Paralizisi'nin kökenine dair önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Stern, "Yüz felcinin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bilimsel konsensüs, durumun büyük olasılıkla yüz sinirinin (fasial sinir) iltihaplanması sonucu ortaya çıktığı yönündedir. Bu iltihaplanmaya genellikle Herpes simpleks virüsü gibi viral enfeksiyonlar neden olur" dedi.

#7
Foto - Islak saç ile uyumak sorun mu? Sinüzit yapar mı? Sorunla ilgili uzmanların kritik uyarısı

Stern, soğuk havaya veya nemli saça maruz kalmanın bir tetikleyici olabileceğine dair anekdotsal gözlemler bulunsa da, doğrudan bir neden-sonuç ilişkisinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtti. Virüsün aktivasyonu ile yüz sinirinin hasar görmesi arasındaki temel bağın, ıslak saçtan çok, vücudun genel immünolojik durumuyla ilgili olduğu ifade edildi.

#8
Foto - Islak saç ile uyumak sorun mu? Sinüzit yapar mı? Sorunla ilgili uzmanların kritik uyarısı

Uzmanlar, nesilden nesile aktarılan bu tür inanışların kökeninin, hastalıkların nedenlerinin tam olarak anlaşılamadığı dönemlere dayandığını belirtti. Dr. Clark (Yale): Islak saçla yatağa girmek yerine, kapalı bir ortamda uyurken nemli yastık kılıfı ve yatak çevresinin uzun vadede küf ve mantar oluşumuna zemin hazırlayarak alerjik reaksiyonları tetikleyebileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Saçınızın kurutulması hijyen ve konfor açısından önemlidir, ancak bir sinüzit önleyici değildir" diye ekledi. Yüz felcinden korunmak için öncelikli adımın, genel vücut direncini yüksek tutmak ve viral enfeksiyonlara karşı dikkatli olmak olduğunu söyledi. Bilimsel çalışmalar, ıslak saçla uyumanın doğrudan sinüzit veya yüz felci yaratmadığını ancak vücudun soğuğa maruz kalmasının veya hijyenik olmayan bir uyku ortamının dolaylı risk faktörleri oluşturabileceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!
Dünya

'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!

Hindistan’da İslam düşmanlığı artık sadece mahkeme salonlarında değil, sokaklarda kılıçlarla, baltalarla yürütülüyor! Uttar Pradeş eyaletine..
Putin'den olay Türkiye kararı! Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak
Gündem

Putin'den olay Türkiye kararı! Tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda Türkiye’ye ziyaret düzenleyeceğini yazdı.
Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku
Gündem

Parıltılı hayattan Adliye koridorlarına! Şeyma Subaşı’na ‘YURT DIŞI’ şoku

Her paylaşımı olay olan fenomen Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı’nda ayağının tozuyla gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturması kapsamında ..
Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun
Gündem

Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun

Suriye’de devrik Esad döneminin en güçlü askeri isimlerinden biri olan eski özel kuvvetler komutanı Suheil al-Hassan, İsrail istihbarat suba..
Türkiye'den Çin'e vize muafiyeti: 2 Ocak'ta başlıyor
Gündem

Türkiye'den Çin'e vize muafiyeti: 2 Ocak'ta başlıyor

Türkiye, 2 Ocak’tan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik vize muafiyeti sağlayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Re..
İsrail'den kirli oyun! El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi için skandal karar: Filistinli yetkililer dünyayı uyardı
Gündem

İsrail'den kirli oyun! El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi için skandal karar: Filistinli yetkililer dünyayı uyardı

İşgal altındaki Batı Yaka’nın güneyinde yer alan El Halil Belediyesi, İsrail’in kutsal mekanlara yönelik yeni ve hukuksuz bir adımını ifşa e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23