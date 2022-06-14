Canan Karatay’ın yasak listesi: Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı. Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyarıyor.

CANAN KARATAY’IN YASAK LİSTESİ

Simit, kuru pasta ve yaş pastalar

Pirinç pilavı

Patates, mısır

Makarna, börek, poğaça, açma.

Şeker, çikolata ve her türlü tatlı.

Şuruplar, reçeller, pekmez.

Yapay tatlandırıcılar

Ambalajında diyet yazan tüm yiyecek ve içecekler

Tüm gazlı içecekler

Kızartma ve hazır çorbalar

Sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleri

Mayonez, ketçap ve hazır soslar

Fazla şeker içeren meyveler

Süt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema vb. ürünler

CANAN KARATAY ÖNERİLERİ

Canan Karatay, uzun zamandır kelle paçanın harika etkileri olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra kaya tuzu, tereyağı ve anne sütü gibi dediği zeytinyağını mutlaka herkesin tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Şeker ve unu hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini söyleyen Canan Karatay, kilo vermek isteyenlerin sıklıkla kullandığı yulaf için “at yemeği, sakın yemeyin” diyerek bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Canan Karatay Kimdir? Canan Karatay kaç yaşında?

1943 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Karatay, her ne kadar beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla tanınsa da tıp alanında profesörlük unvanına sahiptir. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İngiliz Hükümeti’nden burs kazanarak Liverpool’daki Bölgesel Kardiyoloji Merkezi’nde iki yıl uzmanlık eğitimi aldı. Türkiye'de “uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi” tekniğini ilk kez kullanan Karatay, ilerleyen yıllarda Karatay Diyeti adında bir kitapla Beslenme ve kalp sağlığı üzerine popüler çalışmalar yürüttü. Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından Ali Başak Karatay ile evlidir. Çiftin bir oğulları var.