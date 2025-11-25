  • İSTANBUL
Canan Karatay'ın eşi kimdir, hastalığı neydi? Ali Başak Karatay cenaze töreni nerede?

Canan Karatay'ın eşi kimdir, hastalığı neydi? Ali Başak Karatay cenaze töreni nerede?

Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık hayat arkadaşını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Ali Başak Karatay vefat etti. Acı haberin ardından pek çok kişi “Canan Karatay’ın eşi kimdir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Sağlıklı yaşam konusundaki çıkışlarıyla Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık eşinin kaybetti. 78 yaşında hayatını kaybeden Ali Başak Karatay’ın acı haberinin ardından pek çok kişi “Canan Karatay’In eşinini hastalığı neydi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

 

Ali Başak Karatay kimdir?

1947 İstanbul doğumlu olan Ali Başak Karatay, eğitim yaşamını yurt dışında sürdüren isimler arasında yer alıyordu. New York’taki Syracuse Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Türkiye’de felsefe alanına önemli katkılar sundu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında bulunması, akademik kariyerindeki en güçlü izlerden biri olarak kabul ediliyor. Vefat ettiği dönemde İstanbul Bilim Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyordu.

 

Canan Karatay, daha önce katıldığı bir programda eşine duyduğu bağlılığı “Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı” sözleriyle anlatmıştı.

 

Cenaze töreni ne zaman yapılacak?

Merhum Ali Başak Karatay’ın cenazesi 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Aile ve yakın çevre, bu son yolculukta Karatay’ı yalnız bırakmayacak.

 

