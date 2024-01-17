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Sağlık Canan Karatay’ın efsane önerisi! Kandaki o oranı yüksek olanlar dikkat
Sağlık

Canan Karatay’ın efsane önerisi! Kandaki o oranı yüksek olanlar dikkat

Yeniakit Publisher
2024-01-17 14:58:00 -
Canan Karatay’ın efsane önerisi! Kandaki o oranı yüksek olanlar dikkat

Şifalı besin tavsiyeleriyle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, "Kandaki zehri atıyor" dediği otun nasıl tüketilmesi gerektiği ve etkilerini anlattı.

Sağlıklı beslenme önerileriyle dikkatleri çeken Prof. Dr. Canan Karatay, yeni bir bitki daha önerdi.

Hastalığın kol gezdiği bu dönemde, bağışıklık sistemini korumak isteyenler nasıl tüketmesi gerektiğini merak ediyor.

Karatay, kandaki zehri temizleyen otun "ısırgan otu" olduğunu açıkladı.

Urtica dioica bilimsel adına sahip olan ısırgan otu, dikenli ve sert yapraklarıyla bilinir ve doğada sıkça rastlanır. Yaprakları ve kökleri tüketilen ısırgan otu, sağlık açısından sayısız faydaya sahiptir.

Isırgan bitkisini çay şeklinde demleyip tüketebilirsiniz.
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İşte ısırgan otu faydaları...

Isırgan tüketmenin etkileri

1- Isırgan otu, demir minerali açısından zengindir. Bu nedenle, demir eksikliği anemisi gibi durumların tedavisine yardımcı olabilir.

2- Isırgan otunun anti-enflamatuar özellikleri, alerjik reaksiyonları hafifletmeye yardımcı olabilir. Özellikle ısırgan otu çayı, alerjilere karşı doğal bir destek olarak kullanılabilir.

3- Isırgan otu, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, romatoid artrit ve diğer iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

4- Bazı araştırmalar, isırgan otu ekstraktının kan şekerini düzenleyebileceğini ve diyabetle ilgili problemleri yönetmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

5- Isırgan otu, idrar söktürücü özelliklere sahiptir ve böbrek sağlığını destekleyebilir. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarının belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

6- Isırgan otu, cilt problemlerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Özellikle egzama ve sedef hastalığı gibi durumların belirtilerini azaltabilir.

7- Isırgan otu, bağışıklık sistemini destekleyebilecek vitamin ve mineraller içerir. Bu özellikle kış aylarında hastalıklara karşı korunmada yardımcı olabilir.

 

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