Canan Karatay'ın bu formülü düz duvara tırmandırıyor: Şifa dolu besin! Böylesi görülmedi! Kamuoyu ile paylaştı

Canan karatay; “Turpu veya havucu çiğ olarak yiyin üstelik beyaz peynirle yiyin, yanına da zeytin koyunca; düz duvara tırmanırsınız” diyor.

Fıstıkla ilgili ise Fıstık yiyen gerçekten fıstık gibi olur” diyor ve içtiğiniz 1 kutu gazlı meşrubatta ise tam tamına 22 kutu şeker mevcut! Yapanlar nasibini alıyor.

Malesef üç yaşındaki küçük çocuğu şeker komasından kaybettik. Lütfen üstüne basa basa söylüyoruz bunlardan uzak durun. Gençliğinizin kıymetini bilmelisiniz. Meyve suları da ayn gazlı içecekler ile aynı, C vitamini var diye meyve suyu içiyoruz ama Meyve sularında çok fazla kalori var. O kalori vücudumuza girdiğinde, biz kendinizi kandırıp kuvvetlenmiş sanıyoruz” diye konuştu Karatay.

Zeytinyağının türlerine mutlaka dikkat edin!

Zeytinyağı tüketiminin ehemmiyetine değinen Canan Karatay, şunları iletiyor: “Zeytinyağı yetişkin her insanın ana sütüdür diyebiliriz. Riviera zeytinyağı işlenmiştir, yenmemeli. Virjin zeytinyağı, başka bir deyişle natürel zeytinyağı ise çok faydalıdır kanser hücrelerini öldürüyor. Söylemelerinde bulundu.

Zeytin kesinlikle korkmadan bol bol yenmeli. Zeytinin Kalorisi yoktur. Zeytin dalı da yaprağı da önemlidir. En etkili doğal ve sağlıklı antiboyotiktir.

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Bir Zeytin ağacı, tüm güç koşullara dayanıp ortalama 2 bin 500 sene yaşıyor. Buna rağmen Hâlâ da meyve veriyor. Biz insanlar ise 80-100 sene yaşıyoruz. Sık sık grip olmak istemiyorsanız ve kulak ağrısı çekmek istemiyorsanız bolca zeytinyağı yemelisiniz”.

Turp Yemenin Sağlığımıza Faydaları İse Şöyle

Turp Sindirim Sisteminin (Bağırsakların) Sağlığını Koruyor: Turp, beraberinde tüketilen besinlerin hazmedilmesi ve hazım meselelerinin ortadan kalkması için çok yararlı ve faydalı bir yiyecek kaynağıdır. Kapsadığı zengin ölçüdeki perhiz lifleri dayanağıyla sindirim sisteminde bulunan tam uzuvlara fayda sağlar.

Turp Çok Etkili Bir Antioksidandır: Turpun çok yararlı ve etkili bir antioksidan olması çok geniş bir yelpazede sağlığımıza hizmet etmeye yardımcı oluyor. Antioksidanlar bir çok hastalıklara neden olan hastalıkların başlıca nedenidir. Bu özelliğinden dolayı da turp bizleri bir çok hastalıktan koruyor.

Turp Hücrelerimizi Onarıp Yeniliyor: Turp C,A ve K vitaminleri açısından oldukça zengindir, bu özelliği sebebiyle hücrelerin yapılanmasından tutun da zararlı hücrelerin onarılmasına kadar bir hayli alanda hücre sıhhatine takviyeci olur. Bu vaziyet aynı zamanda sıhhatli cilt sıhhatinin oluşmasına katkıda bulunur.

Turp Kalp Sıhhatini Korur: Zengin ölçüde demir kapsayan turp kalp sıhhatini koruma ismine çok fazla fayda sağlayabilir. Demir saç sıhhatinden cilt sıhhatine, tırnak sıhhatinden hücrelerin sıhhatine kadar çok geniş bir alanda gereksinim dinlenen bir maddedir.

Turp Metabolizmayı Kuvvetlendirir: Turpun kapsadığı zengin mineral ve vitaminler aynı zamanda genel olarak metabolizmayı güçlendirir.

Turp Kilo Vermenizi Sağlıyor: Turpun değişik ehemmiyetli özelliği kapsadığı lifler sayesinde mide ve bağırsak sıhhatine katkıda bulunmasıdır. Bağırsak hareketlerini çoğaldırarak kabızlık meselelerini giderebilir. Bu vaziyet de daha süratli kilo vermeye takviyeci olur. Aynı zamanda bünyenin yağ yakmasını teşvik eder.

Turp Kas Sıhhatini Korur : Turpun adale sıhhatini koruma noktasında kapsadığı bol ölçüde protein kullanılmaktadır. Protein sıhhatli adale yapısının oluşmasını sağlamanın yanında, kramp ve adale kasılmalarına tesirli bir şifa kaynağı olabilir.

Turp Kolesterol ve Kalp Hastalıklarına Karşı Tesirlidir: Turp, değişik pek çok sebze gibi rastgele bir kardiyo hastalıklarının önlenmesinde takviyeci olmaktadır. Kolesterolün emilimini kolaylaştırır.