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Sağlık Canan Karatay’dan uyarı: Radyasyon bulutu üzerimizden geçti
Sağlık

Canan Karatay’dan uyarı: Radyasyon bulutu üzerimizden geçti

Canan Karatay dikkat çeken açıklamalar. Obeziteye karşı mücadelede akla gelen ilk isimlerden biri olan Canan Karatay, bu sefer kansere karşı koruyucu özelliği olduğunuz iddia ettiği 3 şeyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 12:35:00 - 2022-03-31 13:07:52
Canan Karatay’dan uyarı: Radyasyon bulutu üzerimizden geçti

Doğal beslenmenin önemini her fırsatta vurgulayan Canan Karatay, bir söyleşide Çernobil felaketinin ülkemizde kanser vakalarını artırdığını ifade etti. Bunun dışında kanserden korunmanın yollarını da söyledi.

Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay yeme içme önerileriyle gündemden düşmüyor.

Canan Karatay hayvansal beslenmenin vücudun direncini artırdığını ifade ediyor.

Peki hangi üçlü sağlığımızı korur?

Radyasyon kanser nedeni

Türkiye'de kanser olaylarının artmasının asıl nedeninin 1986 yılında Ukrayna'nın Çernobil şehrinde gerçekleşen Nükleer santral patlamasının olduğunun altını çizen Karatay, "Çernobil, bütün Avrupa'yı ve Türkiye'yi etkiledi. Avrupa'da çoğu ülke bunun önlemini aldı. Ancak zamanın büyükleri böyle bir şey yok dedi. Ama radyasyon bulutu üzerimizden geçti. Kanser olaylarının artışında beslenmenin büyük bir payı yok. Karadeniz'in çayı, hamsisi, fındığı çok sağlıklı ancak bunlar radyasyonla etkileşince zararlı olur. Ama sağlıklı olmak için bol bol cağ kebabı, köy tavuğu ve Trabzon yağı yememiz şart." ifadelerini kullandı.

Çernobil’de ne olmuştu?

1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nin kaza sonucu patlayarak binlerce insanın ölümüne neden olması insanlık tarihine en büyük nükleer felaketlerden biri olarak yazılmıştı.

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Kaynak: Mynet

 

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