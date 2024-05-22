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Kadın - Aile Canan Karatay'dan şaşırtan çay uyarısı! İçenler yandı: Çayı bu saatte içmek tüm kanı emiyor, demir boşalıyor
Kadın - Aile

Canan Karatay'dan şaşırtan çay uyarısı! İçenler yandı: Çayı bu saatte içmek tüm kanı emiyor, demir boşalıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-22 14:34:00 - 2024-05-22 17:31:55
Canan Karatay'dan şaşırtan çay uyarısı! İçenler yandı: Çayı bu saatte içmek tüm kanı emiyor, demir boşalıyor

Çay günlük hayatta çok sık tüketiliyor. Demir depolarını sağlıklı tutmak için çayı yemekten sonra içmek gerekiyor. İşte detaylar...

Her söylediğiyle yeni bir tartışmaya imza atan Prof. Dr. Canan Karatay'dan çay tüketenlere zehir uyarısı geldi.

Türkler için vazgeçilmez bir içecek: Çay...Prof. Dr. Canan Karatay'dan her sofraya giren siyah çayla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.


Karatay, çayın zehire dönüşebileceğini söyledi. Karatay'ın bu sözleri çay severleri üzerken, bazı bilimsel araştırmalar tarafından da doğrulandı.

DOĞRU ZAMANI BİLMEMEK

Prof. Dr Canan Karatay çayla ilgili önemli açıklamalara imza attı. Çay ve kahve tüketinin kansızlığa, demir eksikliğine neden olduğunu belirten Karatay, emir emiliminin önlendiğini söyledi.

ÇAYI YEMEKTEN 1 SAAT SONRA TÜKETİN
Araştırmaların ortaya koyduğu bir gerçek var. İşte o gerçekler Karatay'ı destekliyor. Çayı yemekten 1 saat sonra tüketirseniz demir eksikliğine neden olabiliyor. Çayı güvenlik içmek için yemeklerden 1 saat sonrasını beklemek en iyi tercih. Böylece yemeklerden alınan demir emilini engellenmiş oluyor

ÇAYI KOYU İÇMEYİN

Çayın açık ve limonlu şekilde içmek gerektiğini söyleyen uzmanlar, bunun dışındaki bir içimin kansızlığın sebebi olabileceği görüşünde.

KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kansızlığın belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik, çabuk yorulma, baş dönmesi, iştahsızlık ve kontantrasyon bozukluğı yer alıyor.

Kansızlığın tedavi edilmemesi durumunda ise kalp problemleri, cilt problemleri ve bağışıklık sistemi zayıflaması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

 

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