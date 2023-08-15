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Sağlık Canan Karatay'dan korkutan açıklama! 2025 yılında bizi bekleyen tehlike ne?
Sağlık

Canan Karatay'dan korkutan açıklama! 2025 yılında bizi bekleyen tehlike ne?

Yeniakit Publisher
2023-08-15 16:48:00 -
Canan Karatay'dan korkutan açıklama! 2025 yılında bizi bekleyen tehlike ne?

Prof. Dr. Canan Karatay, 2025 yılıyla ilgili yaptığı açıklama ile herkesi korkuttu.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Canan Karatay bu kez 2025 yılı için öngörüoe bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, maden ocakları uğruna katledilen orman alanları ve özellikle zeytin ağaçların hayatımızdaki önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı;

“2025’te büyük bir kıtlık başlayacak dünyada ve bütün herkes buna hazırlık yapıyor. Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ağaçlar, çok güçlü ağaçlar. Her türlü susuzluğa, soğuğa, taşa, toprağa, sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Zeytin meyvesi ve yağı çok önemli. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına izin vermesinler.”

Kaynak: Yeniçağ

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