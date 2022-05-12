Canan Karatay'dan ketçap için ezber bozan uyarı: Patates ile yerseniz...

Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! Patatesin en sağlıklı hali böyle tüketmek Prof. Canan Karatay sağlıklı yaşama dair önemli bilgiler veriyor. Canan Karatay'a göre patatesin en zararlı hali kızartması. Peki patates nasıl tüketilmeli? İşte detaylar...

Patates haşlama veya kızartma şeklinde tüketiliyor. Peki Canan Karatay'a göre patatesin en sağlıklı hali hangisi? İşte detaylar...

Patates uyarısı

Prof. Canan Karatay aileleri çocukların patates kızartması alışkanlığı için uyardı:

"Çocuklar elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. " dedi. Karatay, ketçabın ise bağımlılık yaptığını söyledi. "Patatesi sevmiyorlar, ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar, farkında değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap döküyorlar, oturup patatesi yesinler. " ifadelerini kullandı.

Patatesin yalnızca kızartma şeklinde yenildiği zaman tehlike arz ettiğini vurgulayan Karatay, patates severlere haşlama patates salatasını tavsiye etti.

Prof. Karatay, Patatesin içerisindeki guluten ve nişastadan dolayı şeker hastaları ve guluten hassasiyeti olanların tüketmemeleri gerektiğini vurguladı.