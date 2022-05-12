  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Canan Karatay'dan ketçap için ezber bozan uyarı: Patates ile yerseniz...
Sağlık

Canan Karatay'dan ketçap için ezber bozan uyarı: Patates ile yerseniz...

Prof. Canan Karatay, patatesin kızartma şeklinde tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Karatay, ketçap konusunda da uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 15:31:00 -
Canan Karatay'dan ketçap için ezber bozan uyarı: Patates ile yerseniz...

Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! Patatesin en sağlıklı hali böyle tüketmek Prof. Canan Karatay sağlıklı yaşama dair önemli bilgiler veriyor. Canan Karatay'a göre patatesin en zararlı hali kızartması. Peki patates nasıl tüketilmeli? İşte detaylar...

Patates haşlama veya kızartma şeklinde tüketiliyor. Peki Canan Karatay'a göre patatesin en sağlıklı hali hangisi? İşte detaylar...

Patates uyarısı

Prof. Canan Karatay aileleri çocukların patates kızartması alışkanlığı için uyardı:

"Çocuklar elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. " dedi. Karatay, ketçabın ise bağımlılık yaptığını söyledi. "Patatesi sevmiyorlar, ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar, farkında değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap döküyorlar, oturup patatesi yesinler. " ifadelerini kullandı.

Patatesin yalnızca kızartma şeklinde yenildiği zaman tehlike arz ettiğini vurgulayan Karatay, patates severlere haşlama patates salatasını tavsiye etti.

Prof. Karatay, Patatesin içerisindeki guluten ve nişastadan dolayı şeker hastaları ve guluten hassasiyeti olanların tüketmemeleri gerektiğini vurguladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay