Canan Karatay'dan hasta olmak istemeyenlere özel tarhana tarifi: Kış hastalıklarına karşı önerdiği ortaya çıktı!

Türkiye'de özellikle sofraların vazgeçilmezi olan tarhana çorbası aynı zamanda tam bir Şifa deposu. Profesör Dr. Canan Karatay da son dönemlerde sağlıklı beslenme ile ilgili yaptığı çıkışlara bir yenisini daha ekledi. Canan Karatay, içeriğinde bulunan zengin besinler sayesinde sağlığa çok faydalı olan tarhana çorbası ile ilgili kendi özel tarifini paylaştı. İşte Canan Karatay'ın sağlık deposu tarhana tarifi…

Tarhana çorbası, hem besin değerleri hem de Probiyotik olması nedeniyle insan sağlığı için son derece faydalı. Özellikle yaşlılar ve bebekler için sindirime de destek olmasından dolayı tavsiye edilen gıdalar arasında yer alıyor. Türkiye’de özellikle Ramazan sofralarının ve Kış aylarının vazgeçilmezi olan Tarhana çorbasına Canan Karatay da kendi yorumunu kattı. Canan Karatay'ın kış aylarında tüketilmek için tarifini verdiği özel tarhana çorbası haberimizin devamında...

CANAN KARATAY'DAN EV YAPIMI TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Sağlıklı beslenme ile ilgili yaptığı açıklamalarla dönem dönem gündeme gelen Profesör Dr. Canan Karatay kendisinin de sürekli içtiği Ev yapımı tarhana çorbası tarifini paylaştı. Canan Karatay'ın Ev yapımı tarhana çorbası için gerekli malzemeler şöyle;

500 gr kuru soğan

1,5 kilo buğday unu

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1 kilo domates

500 gr kırmızıbiber

1 demet maydanoz

1 kilo süzme yoğurt

1 demet reyhan

1 demet dereotu

2 tatlı kaşığı kristal kaya tuzu

1 demet fesleğen

1 bağ tarhana otu (Ege yöresine ait)

TARHANA YAPMANIN PÜF NOKTASI

Canan Karatay aynı zamanda tarhana yapmanın püf noktalarını da paylaştı. Tarhananın kurutma aşamasında mümkün olduğu kadar çok kurutulması gerektiğini belirten Canan Karatay ve bu sayede elle olma aşamasında o kadar az yorgunluk vereceğini söyledi.

CANAN KARATAY TARHANASI NASIL YAPILIR?

Canan Karatay'ın tarifini verdiği tarhanayı yapmak için öncelikle domates biber ve soğanın kabuklarını soyarak doğramak gerekiyor. Ancak biberin çekirdeklerini çıkarmayı da unutmayın. Ardından yeşillikleri yani dereotu fesleğen Reyhan ve maydanozu ayıklayıp. hazırlanan domates biber ve soğanı büyük boy bir tencerenin içerisine alın İsterseniz bu sebzeleri rondodan geçirin. Domatesli karışımı aldığınız Tencerenin içerisine tarhana otu ekleyerek kısık ateşte pişirin. Malzemelerin kıvama geldiğini anladıktan sonra tarhana otunu tencerenin içerisinden çıkarın ve geri kalan malzemeleri yoğurma kabının içerisine alın. malzemelerin içine un ve Süzme yoğurdu da ekledikten sonra bir süre hamuru yoğurup dinlenmeye bırakın. Ardından Hazırladığınız hamurun içerisine Yeşiller ekleyin ve iyice karışana kadar Hamuru biraz daha yoğurduktan sonra tekrar üzerine bez örterek dinlenmeye bırakın. Hazırladığınız bu hamurun üzerine 5 gün boyunca 1 çay bardağı kadar un ilave edip tekrar yoğurun. 5 günlük süre tamamlandıktan sonra hamurun ekşimiş yani mayalanmış hale gelmesi gerekiyor. Bu kıvamı yakaladıktan sonra iki gün daha işleme devam edin ve hamuru Tuzla tatlandıktan sonra kurutma işlemine geçin.

Kurutma sırasında serin ve Havadar bir ortam bulmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Yere serdiğiniz beyaz bir çarşafın üzerine hamurdan aldığınız küçük parçaları serin. Ardından gün boyu hem sürekli küçültün hem de tersyüz ederek kurutmaya devam edin. Hamur Bir iki gün boyunca kuruduktan sonra çekilmeye hazır hale gelecektir. Kuruyan hamur parçalarını isterseniz 2 el arasında ovalayarak isterseniz de rondodan Çekerek iri çekilmiş bir kıvama getirebilirsiniz. Hamuru rondodan çektikten sonra yani küçülttükten sonra da gölgede iki gün boyunca kurutmayı ihmal etmeyin.