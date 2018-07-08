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Canan Karatay'dan flaş itiraf: Bulaşık makinem yok!

Sağlıklı yaşam ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kendi ev yaşantısına değindi.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:42
Canan Karatay'dan flaş itiraf: Bulaşık makinem yok!

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşamla ilgili açıklamalarda bulundu. Gittiği konferans ve TV programlarından ücret almadığını söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Evim yok, arabam yok, bulaşık makinem bile yok" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, veganlar tarafından 'hayvan sömürüsü' olarak nitelendirilen konular hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 

"VEGANLARA KARŞIYIM"

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Karatay, veganlar hakkında da şu açıklamalarda bulundu: "Veganlara karşıyım. Vejetaryenler ayrı, o bir felsefedir. Vejetaryenler kendilerine iyi bakıyorlar. Ama veganlar, insan vücudunu bilmiyorlar. İnsan vücudunun yalnız bitkisel şeyleri öğütecek bir kursağı yok. 'Hayvanlar böyle besleniyor' diyorlar. E, çünkü hayvanların kursağı, yani ikinci bir mideleri var. İnsanda bu olmadığı için bağışıklık sistemi çöküyor. Yumurta yemiyorlar mesela. Niye? Tavuk yumurtluyor, biz onu yiyoruz. Tavuğu öldürmüyoruz ki. Süt içmiyorlar. O hayvan o sütü zaten kendi bebeği için üretiyor. Hayvana zararımız var mı burada? Veganlar uçlarda yaşıyor. Ben uçlara karşıyım."

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:42
  1. Canan Karatay
  2. Açıklama

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