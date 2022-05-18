Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı: Bu at yemeği, sakın yemeyin

Sağlıklı yeme içme konusunda kamuoyuyla paylaştığı görüşleri ve kaleme aldığı kitaplarla gündeme damga vuran Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşama dair GZT’ye açıklamalarda bulundu. Midyeye sıcak bakmadığını belirten Canan Karatay, "Hazır satılanlara karşıyım" dedi. Yulafla ilgili de ezber bozan bir açıklama yapan Karatay, yulafın at yiyeceği olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği beslenme önerileri ile dikkati çekmeye devam ediyor. Her fırsatta işlenmiş gıdaların zararlarından bahseden Karatay, doğal beslenmenin önemini vurguluyor. Karatay bu sefer tuz, dondurma, midye ve yulafla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte Karatay'ın ezber bozan sağlık önerileri...

Paket dondurma yemeyin

Prof. Dr. Canan Karatay çoğu yiyecekte olduğu gibi dondurmada da ev yapımını tercih ediyor. Karatay'a göre paket dondurmalar sağlığımız için bir tehdit. Paket dondurmada mısır şurubu şekeri olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu şurupların metabolizmayı ve bağırsakları bozduğunu belirtti.

Mısır şurubu, çocukları zehirliyor. Anneler, daima ev dondurmasını tercih etmeli.

"Midye sağlıklı değil"

"Midye yiyelim mi" sorumuza Canan Karatay'dan olumlu cevap gelmedi.

Piyasadaki tüm midyelerin Kayseri'deki bir fabrikadan dağıtıldığını açıklayan Canan Karatay, midyelerde kullanılan pirince güvenmediğini belirterek "İçine ne konulduğunu bilmiyorum, hazır satılanlara karşıyım. Sahillerde satılanlara dikkat edin" dedi.

"Yulaf at yiyeceğidir"

Profesör Canan Karatay, özellikle diyet programlarının vazgeçilmezi yulafa da sıcak bakmıyor. İşlenmiş tüm yemeklere karşı olduğunu belirten Canan Karatay, yulafın tiroidi bozduğunu ve kilo aldırdığını ifade etti. Yulafın insan yiyeceği olmadığını, gluten dolu, metobolizmaya zararlı bir besin olduğunu belirtti.

"Çiğ köfte sağlıklı et ve yerel bulgurdan olmalı. Dışarıda satılanlarda hangi bulguru kullandıklarını bilmiyoruz. Doğal olanı tercih edin. Evde yapıp yiyebilirsiniz, kilo alıyorum diye korkmayın"

"Türk kahvesini tercih edelim"

Canan Karatay kahvede tercihini Türk kahvesinden yana kullanıyor. Üstelik Türk kahvesinde şekere de karşı. Kahvenin önemli bir antioksidan olduğunu belirten Karatay, bitkilerini de telveyle beslediğini açıkladı.

Karatay, "Kahvelerde süt tozu ve şuruplardan kaçınalım. Tatlandırıcılardan uzak duralım" uyarısında bulundu.

Hangi tuzu kullanalım?

Tuz kullanımı yıllardır tartışılan bir konu. Çoğu zaman sağlığa zararlı olarak gösterilse de Canan Karatay, kristal tuzun faydalı olduğunu söylüyor.

Karatay kristal tuzun mineral deposu olduğuna dikkati çekerek "84 mineral var. Tuzdan uzak durun demek doğru değil.Burada mesele hangi tuzdan, hangi yağdan uzak duracak olmamız. Asıl dikkat etmemiz gereken ise sofra tuzları. Sinir sistemimizin düzenli çalışması için kristal tuza ihtiyacımız var.

"Kelle paça en iyi antikor"

Gençler için beslenme önerileri de veren Karatay, yumurta ve kelle paçanın önemine de vurgu yaparak "Yumurta yapıp, yanlarına alabilirler. Kelle paça önemli bir besin. Pandemi döneminde sıkça duyduğumuz antikor bu tür doğal hayvansal gıdalardan alınıyor" diye konuştu.

Karatay: Bana kelle paçacılardan sponsorluk aldın diyorlar ama burada belirtmek isterim; bugüne kadar kimseden böyle bir şey almadım.

Hastalıkların genetik değil de epigenetik yani iç ve dış faktörlerin vücutta etkilerinden kaynaklandığını ifade eden Karatay, sofralarımızdan yumurta, ceviz ve doğal tavukları eksik etmemiz gerektiği konusunda uyardı.

"Eğer bir şeyi yemek istemiyorsanız, vücudunuzun o besine alerjisi vardır. Bu nedenle çocuklarınız bir yemeği yemiyorsa zorlamayın."