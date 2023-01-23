Canan Karatay'dan beklenmedik uyarı: 'Riskli' deyip nedenini açıkladı! Ağız kuruluğunda içmeyin

Birçok alanda oldukça önemli araştırmalarda bulunan ve ekmek, şeker, margarin gibi birçok besinin tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunan Canan Karatay, bu sefer de sıklıkla tüketilen bu içecekler konusunda uyarılarda bulundu. Alkolden bile daha zararlı olduğunu belirtti. Karatay, içenleri uyardı. O içeceklerden mutlaka uzak durun, ani kalp krizlerine neden oluyor.

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi.. Sinir sistemine, sindirim sistemine verdiği zararlardan bahsederek, kalbe çok ciddi zararının olduğunun altını çizdi. Uzmanlar uyarıyor ağız kuruluğunda, enerji alımında içmeyin...

CANAN KARATAY ALKOL KADAR ZARAR DİYEREK UYARDI

Prof. Dr. Canan Karatay alkol kadar zararlı diyerek uyardı. Sporcuların sıklıkla kullandığı enerji içecekleri adeta ölüm saçıyor. Karatay, enerji içeceklerinin ani kalp durmasına neden olacağını belirterek ağzınıza bile sürmeyin uyarısında bulundu. Kimse bu zararını bilmiyor ancak ölüme kadar götürüyor.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ MAHVEDİYOR"

Canan Karatay'ın sağlıklı beslenme konusunda açıklamaları ezber bozmaya devam ederken enerji içeceklerinin düşünüldüğü gibi vücuda fayda sağlamadığını ve aksine daha da zarar verdiğini belirten Canan Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri vardır. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabasıdır. Bunlar bağışıklık sistemini mahveder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir." dedi.

Ayrıca bağışıklık sistemi için ise tam bir zehir...

KALP KRİZİNE NEDEN OLUYOR! SAKIN İÇMEYİN

Tüketilen enerji içeceklerinin kalp krizine neden olduğunu söyleyen Karatay, "Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

ENERJİ İÇECEKLERİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Fazla tüketilmesi kafein zehirlenmelerine yol açabilir.

İçeriğindeki yüksek kafein oranı nedeniyle bağımlılıklara neden olup vücudun dengesini bozabilir.

İçeriğinde aşırı şeker barındırdığı için vücudun aşırı su kaybetmesine neden olabilir.

Hamileliğin ilk aylarında tüketilen enerji içecekleri vücuda alınan aşırı dozda kafeinden dolayı düşüğe neden olabilir.

Kalp hastalıklarını içeriğindeki maddelerden dolayı tetikleyerek beklenmedik kalp krizlerine yol açabilir.

Enerji içecekleri, alkol ve ilaç ile birlikte kullanıldığında ciddi klinik sorunlara yol açabilir. Alkol ya da ilaçla tüketilen enerji içecekleri hızlı kalp atışı, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncı yükselmesi gibi bazı yan etkiler meydana getirir. Alkol ile tüketildiğinde tolere edici bir özellik göstererek alkol zehirlenmelerine yol açabilir.

Özellikle orta yaşlı kişilerin ve yaşlıların enerji içeceklerini alkol ile birlikte tüketmeleri ani kalp krizlerine yol açabilir.

ENERJİ İÇECEKLERİ VÜCUDA NASIL ETKİ EDER?

Enerji içeceği içeriğinde bulunan kafein nedeniyle tüketildikten 10 dakika sonra kana karışarak tansiyonu yükseltir ve kalp atışını artırır. 15 dakika sonra konsantrasyonu artırır, 30 dakika sonra ise kafein emilimi durarak uyku halini dağıtır ve göz bebeklerini büyütür.

PEKİ, CANAN KARATAY'IN ÖNERİSİ NE?

VÜCUTTAKİ HÜCRELERİ TOPARLIYOR

“İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerikalılar, Rus ve İranlılar, Avrupa genelinde tüketimi hızla artan enerji içeceklerinin, halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Rapora göre, enerji içecekleriyle ilgili en önemli sorun, içerdiği kafein miktarı. Kahve sıcak olduğu için yavaş yavaş tüketiliyor. Ancak enerji içeceği soğuk olduğu için kısa sürede aşırı miktarda tüketilebiliyor. Bu da kafein zehirlenmesi olasılığını artırıyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun araştırmasına göre çocukların vücuduna giren kafeinin yüzde 43'ü enerji içecekleri yoluyla alınıyor. Bu oran gençlerde yüzde 13, yetişkinlerde ise, yüzde 8.

Enerji içecekleri ile ilgili bir başka sorun da alkolle birlikte alınması. 18 - 29 yaş aralığındakilerin yüzde 70'i enerji içeceğini alkolle karıştırıyor. Bunun yol açtığı sorunlardan biri, enerji içeceğinin alkolün etkisini bastırması nedeniyle sarhoş olunduğunun geç anlaşılması.

WHO Avrupa Ofisi'nin raporuna göre, ABD ve Avustralya'da yapılan araştırmalar aşırı enerji içeceği tüketiminden kaynaklanan sorunların arttığını gösterdi ve örgüt, bu tür kapsamlı araştırmaların Avrupa'da da yapılması gerektiğini vurguluyor.

Enerji içecekleri Türkiye ve bütün Avrupa ülkelerinde satılıyor.

Su içmek sağlığımız için büyük önem taşıyor. Uzmanlar gün içerisinde içilen başka sıvıların suyun yerini tutmadığını ve düzenli olarak su içilmesi gerektiğini belirtiyor.