Canan Karatay, yüzünüze sürünce cildiniz ışıl ışıl olacak diyerek duyurdu! Parası olanlar bunu satın alsın

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu sefer, muhteşem bir cilde sahip olmanın sırlarını tek tek anlattı. Beslenme alışkanlıklarımızın cildimize olan etkisi büyük ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın sırları beslenme düzenimizde gizli.

Canan Karatay, zeytinyağı sabununun cilt için en faydalı sabun olduğunu belirterek, bu sabunu yaraların iyileştirilmesinde ve cildin nemlendirilmesinde etkili olduğunu söyledi. Karatay, yaptığı açıklamada, "Zeytinyağı sabunu, cildin doğal yağ dengesini koruyan ve cildin nemlenmesini sağlayan en faydalı sabundur'' açıklamasında bulundu

Doğal sabun, cilde birçok fayda sağlayabilir. İçeriğindeki doğal yağlar ve maddeler sayesinde cildi temizlerken aynı zamanda nemlendirir. Kimyasal içerikli sabunlara göre daha hafif ve cilt dostudur. Ayrıca doğal sabunlar, ciltteki yağ dengesini korumaya yardımcı olabilir ve cildin doğal koruyucu tabakasını destekleyebilir.

Antioksidan özellikleri sayesinde cildi serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyabilir. Sonuç olarak, düzenli kullanıldığında doğal sabun cilde sağlıklı bir görünüm kazandırabilir ve cilt sağlığını destekleyebilir.

Zeytinyağlı Sabunun Faydaları

1. Nemlendirici etkisi: Zeytinyağı, cildi derinlemesine nemlendirir ve kuruluğu giderir. Zeytinyağlı sabun da bu nemlendirici özelliği sayesinde cildi besler ve yumuşatır.

2. Antioksidan özellikleri: Zeytinyağı, içerdiği antioksidanlar sayesinde cildi serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Zeytinyağlı sabun da bu antioksidan özellikleri sayesinde cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

3. Cilt temizliği: Zeytinyağlı sabun, doğal bir temizleyici olarak cildi derinlemesine temizler ve gözenekleri açar. Aynı zamanda cildin yağ dengesini düzenler ve sivilce oluşumunu engeller.

4. İltihap önleyici etkisi: Zeytinyağı, ciltteki iltihaplanmayı önler ve cildin iyileşme sürecini hızlandırır. Bu özelliği sayesinde zeytinyağlı sabun, sedef hastalığı gibi cilt problemlerine de iyi gelir.

5. Doğal bir ürün olması: Zeytinyağlı sabun, kimyasal içermez ve doğal yollarla üretilir. Bu nedenle cilde herhangi bir zarar vermez ve hassas ciltlerde dahi güvenle kullanılabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO