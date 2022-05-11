Canan Karatay "yanlış anlaşıldı" deyip uyardı: Senelerce halkımızdan uzak tutuldu

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay tuz hakkında topluma önemli mesajlar verdi. Sağlık açısından tuzun zararlı olduğu algısının tamamen yanlış olduğunu belirten Karatay, tuzun mineral bakımından çok zengin olduğunu söyledi.

"1 çay kaşığı mutlaka tüketilmeli"

Karatay, kaya tuzunun tüketilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Canan Karatay kaya tuzunun faydalarını sıralarken mineral bakımından çok zengin olduğuna dikkat çekti.

Kaya tuzunun %80 oranında mineral taşıdığını ve günde 1 çay kaşığı kaya tuzunun tüketilmesini tavsiye eden Canan Karatay, "Senelerce halkımıza tuz verilmedi. Tansiyon için korkutuldu. Herkeste tuz fobisi oldu. Hâlbuki insan vücudunun tuza ihtiyacı var. Nasıl ki suya ihtiyaç var tuza da ihtiyaç var" dedi.

Canan Karatay sözlerine şöyle devam etti:

"Tarih boyunca kullanılan tuz kaya tuzudur, deniz tuzudur. Roma İmparatorluğu zamanında Roma askerlerine maaş olarak tuz verilirdi. Kaya tuzu elektromanyetik alanı emer. Nükleer santral bacalarının içinde radyasyon için kullanılır. Asırlardan beri kaya tuzu kullanılır. Amerika'da Rusya'da Özbekistan'da tedavi için tuz odaları var. Özellikle nefes darlığı, kalp hastalığı olanları tuz odalarına oturtarak tedavi yapıyorlar. Cildi de güzelleştiriyor."