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Kadın - Aile Canan Karatay uzak durun dedi: En sağlıklısı pastırma, sadece bir farkla... İşte büyük tehlike
Kadın - Aile

Canan Karatay uzak durun dedi: En sağlıklısı pastırma, sadece bir farkla... İşte büyük tehlike

Yeniakit Publisher
2024-04-01 22:29:00 - 2024-04-01 22:57:55
Canan Karatay uzak durun dedi: En sağlıklısı pastırma, sadece bir farkla... İşte büyük tehlike

Sucuk, salam, sosis ve pastırma etin işlenmiş hali olsa da bunlar arasından en faydalısının hangisi olduğu konusunda tartışma gündeme geldi. Söz konusu işlenmiş gıdalardan en sağlıklısının pastırma olduğunu açıklayan Prof. Dr. Canan Karatay, önemli açıklamalar yaptı.

PASTIRMANIN FAYDALARI

Yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimini destekleyen pastırma, demir, çinko ve B vitamini bakımından da oldukça zengin. Aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kış aylarında vücut direncini artıran ve enerji seviyesini yükselten pastırma, etin de en sağlıklı türleri arasında yer alıyor.

İYİ PASTIRMA NASIL ANLAŞILIR?

Kaliteli bir pastırmada sinir olmaz. Çemeni çok kalın olmayan kaliteli pastırmada çemen kalınlığı 4 milimetreyi geçmemeli. Canlı, parlak, çekici görünmesi gereken pastırmada, kuru olanlardan mutlaka uzak durun. En lezzetli pastırma ise hayvanın sırt ve antrikot kısmından yapılandır.

Özellikle kuzu, keçi ve av hayvanlarında bulunan etin sağlık açısından daha faydalı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karatay, ızgarada sade olarak pişirilen veya yemeklerde kullanılan kuzu etinin kanserojen olmadığını da sözlerine ekledi.

ET DE VAR YAĞ DA VAR

Prof. Dr. Canan Karatay pastırmayla ilgili, “Pastırmada hem kırmızı et hem de yağ var. İşte bu da doğanın dengesidir. O şekilde insan vücuduna girmesi lazım. Ama içinde katkı maddesi olmayacak. Şimdi üretildiği gibi fabrikalarda üretilmeyecek. Eski ve doğal pastırmadan bahsediyorum. Paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz. Pastırma vücuttaki alevlenmeyi ve hastalıkları önleyerek alzeimer, şeker ve kalp krizini riskini ortadan kaldırır" dedi.
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