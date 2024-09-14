Canan Karatay süper besin ne sorusuna bakın ne dedi! Meğer Çinliler... Sizi süper zeka yapacak

Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltının en önemli öğün olduğunu vurgulayarak yumurtanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor. "Yumurta süper besindir" diyen Karatay, özellikle çocuklar ve yetişkinler için yumurtanın beyin fonksiyonlarını desteklediğini belirtiyor. Ayrıca, sağlıklı bir kahvaltı için lezzetli bir tarif önerisinde bulunan Karatay'ın tavsiyeleri haberimizde....

Kahvaltı, sağlıklı ve besleyici gıdalarla hazırlandığında beyin fonksiyonlarını destekler, metabolizmayı hızlandırır ve ideal vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumlu yönde etkileyen kahvaltının faydaları saymakla bitmez. Prof. Dr. Canan Karatay ise bu önemli öğüne dair püf noktalarını paylaşarak, kahvaltının vücuda ekstra faydalar sağladığını vurguluyor. Detaylar haberimizde....

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan kahvaltıda yumurtanın mutlaka yer alması gerektiğini vurguluyor. "Yumurta süper bir besindir" diyen Karatay, özellikle yumurtanın besleyici değeri ve vücuda sağladığı faydaların altını çiziyor. Çin'de zeka gelişimi için özellikle hamile ve lohusa kadınlara verilen yumurta geleneğinden örnek veren Karatay, Türkiye'de de geçmişte benzer bir anlayışın olduğunu belirtiyor..

Yumurta: Besin Değeri ve Faydaları

Yumurta, sarısı ve beyazıyla birlikte tam bir protein deposu olarak biliniyor. Güçlü bir vitamin ve antioksidan kaynağı olan yumurta, aynı zamanda kalp sağlığını destekleyen ve trigliserid seviyesini düşüren etkisiyle de öne çıkıyor. Yüksek besin değeri sayesinde mideyi tok tutarken, göz hastalıkları riskini azaltma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Yumurta ayrıca HDL (iyi kolesterol) seviyesini artırarak genel sağlığı koruyor.

Kahvaltısız Güne Başlamak Ne Kadar Zararlı?

Prof. Dr. Karatay, kahvaltının insan sağlığı üzerindeki kritik önemine de dikkat çekiyor. Sabah kahvaltı yapmayan bireylerde yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve kan şekeri düşüklüğü gibi sorunlar görüldüğünü ifade eden Karatay, sağlıklı bir kahvaltının fiziksel ve psikolojik olarak kişiyi daha enerjik ve zinde tuttuğunu belirtiyor.

Canan Karatay'dan Yumurtalı Kahvaltı Tavsiyesi

Karatay, yumurtanın nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda da detaylı bilgiler veriyor. Özellikle az pişmiş yumurtayı tavsiye eden Karatay, kayısı kıvamında veya düşük ısıda tereyağında pişirilmiş yumurtanın ideal olduğunu söylüyor. Ayrıca kahvaltıda tüketilecek peynirin de az tuzlu ve sağlıklı olması gerektiğini belirten Karatay, poğaça, simit gibi işlenmiş ve sağlıksız gıdalardan uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.