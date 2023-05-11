Canan Karatay sağlıklı yaşlanmayı sağlayan formülü paylaştı! Mutlaka her gün tüketilmesi gerekiyor...
Canan Karatay, sağlıklı yaşlanmak isteyenlere Omega-3 tüketmeleri gerektiğini tavsiye etti. Ünlü doktor açıklamasında, her gün Omega-3 tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İşte Canan Karatay'ın sağlıklı yaşlanma ile ilgili tavsiyesi…
Canan Karatay dinç ve sağlıklı olmak için yaşlanmayı önleyen Omega-3 tavsiyesinde bulundu. Ünlü doktor, sağlıklı olabilmek için Omega-3'ü öneriyor. Ayrıca Canan Karatay, Omega-3'ü 'İyileştiren yağ' olarak adlandırıyor. Bu nedenle yaşlanmak istemeyenler için Omega-3'ü öneriyor.
CANAN KARATAY SAĞLIKLI YAŞLANMA İÇİN OMEGA-3 ÖNERİYOR
Canan Karatay, sağlıklı yaşlanma için Omega-3'ü öneriyor. Omega-3'ün birçok faydası olduğunu belirten Canan Karatay, her gün mutlaka tüketilmesi gerektiğini aktarıyor. Canan Karatay'ın önerdiği Omega-3'ün faydalarından bazıları şu şekilde;
· Hipertansiyon, kalp krizi ve felç hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.
· Meme ve kolon kanserine karşı koruma etkisi görür.
· Canan Karatay'ın önerdiği Omega-3, bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar.
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· Kilo alma ve obeziteyi önleme etkisi bulunur. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırır.
· Diyabet hastalığının önlenmesine yardımcı olur.
· Aspirin gibi kanı sulandırma özelliği bulunur. Ayrıca lohusa depresyonunun da önlenmesine yardımcı olur.
· Adet öncesi görülen problemlerin önlenmesine yardımcı olur.
OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER
Canan Karatay Omega-3'ün mutlaka her gün tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Bazı besinler Omega-3 bakımından oldukça zengin olabiliyor. İşte söz konusu besinlerden bazıları şu şekilde;
· Balık ve deniz ürünleri.
· Keten tohumu.
· Ceviz.
· Ispanak.
· Kırmızı mercimek.
· Soya peyniri.
· Barbunya.
· Brüksel lahanası.
Her gün alınması gereken Omega-3'ün, dozunda tüketilmesine de dikkat etmek gerekiyor.