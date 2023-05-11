Canan Karatay sağlıklı yaşlanmayı sağlayan formülü paylaştı! Mutlaka her gün tüketilmesi gerekiyor...

Canan Karatay dinç ve sağlıklı olmak için yaşlanmayı önleyen Omega-3 tavsiyesinde bulundu. Ünlü doktor, sağlıklı olabilmek için Omega-3'ü öneriyor. Ayrıca Canan Karatay, Omega-3'ü 'İyileştiren yağ' olarak adlandırıyor. Bu nedenle yaşlanmak istemeyenler için Omega-3'ü öneriyor.

CANAN KARATAY SAĞLIKLI YAŞLANMA İÇİN OMEGA-3 ÖNERİYOR

Canan Karatay, sağlıklı yaşlanma için Omega-3'ü öneriyor. Omega-3'ün birçok faydası olduğunu belirten Canan Karatay, her gün mutlaka tüketilmesi gerektiğini aktarıyor. Canan Karatay'ın önerdiği Omega-3'ün faydalarından bazıları şu şekilde;

· Hipertansiyon, kalp krizi ve felç hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

· Meme ve kolon kanserine karşı koruma etkisi görür.

· Canan Karatay'ın önerdiği Omega-3, bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar.

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· Kilo alma ve obeziteyi önleme etkisi bulunur. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırır.

· Diyabet hastalığının önlenmesine yardımcı olur.

· Aspirin gibi kanı sulandırma özelliği bulunur. Ayrıca lohusa depresyonunun da önlenmesine yardımcı olur.

· Adet öncesi görülen problemlerin önlenmesine yardımcı olur.

OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

Canan Karatay Omega-3'ün mutlaka her gün tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Bazı besinler Omega-3 bakımından oldukça zengin olabiliyor. İşte söz konusu besinlerden bazıları şu şekilde;

· Balık ve deniz ürünleri.

· Keten tohumu.

· Ceviz.

· Ispanak.

· Kırmızı mercimek.

· Soya peyniri.

· Barbunya.

· Brüksel lahanası.

Her gün alınması gereken Omega-3'ün, dozunda tüketilmesine de dikkat etmek gerekiyor.