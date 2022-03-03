Canan Karatay: Sağlıklı beslenmenin sırrı tencerede

Prof. Dr. Canan Karatay, kitabında " Yemeklerin pişirirken cam, çelik veya emaye tencerelerde, tepsilerde pişirmeyi öneriyor ve alüminyum ve teflon tencerelerden uzak durmayı tavsiye ediyor!"

Tencereler, mutfakların olmazsa olmazıdır. Bu eşyalar gıdalarla doğrudan temas halindedir ve ısıya direkt olarak maruz kalmaktadırlar. Tencere seçimini doğru yapmamak sağlığı riske atmak demektir. Kalitesiz tencereye koyulan bazı yiyecekler ısıyla temasa geçtiğinde zararlı hâle gelebilir. Ayrıca son yıllardan itibaren teflon tava ve tencerelerin sağlığı tehdit ettiğine dair söylentiler giderek yayılmıştır. Bu nedenle farklı tencere çeşitlerine olan ihtiyaç artmış ve bu ürünlerin yelpazesi genişlemiştir. Hangi tencerenin kullanıldığı hem yemeğin lezzetini etkilemekte hem de sağlığımızı ilgilendirmektedir.

Hangi tencere ve tavalar kullanılmalıdır?

Emaye Tencere

Dr. Canan Karatay tencere seçimi ile ilgili şu öneride bulunmaktadır;

"Yemeklerinizi pişirmek için emaye, çelik veya cam kaplı dökme demir tencereler kullanın. Tepsi olarak da bunların dışında bir şey tercih etmeyin. Teflon ve alüminyumlardan uzak durun, mikro dalga fırınlar kullanmayın."

Emaye tencerenin olumsuz yönü ise teflon gibi yapışmaz özelliği olmadığından yiyeceklerin tencere yapışması ve dibi tutması sorunudur.

Cam Tencereler

Cam tencere ve kaplar; yemeklerin pişirilmesi ve saklanmasında kullanılabilecek en sağlıklı ürünlerdir. Isıya dayanıklı ve kaliteli cam tencerelerin tercih edilmesi gerekir. Aksi takdirde ısıya maruz kaldığı zaman kırılma ihtimali yüksektir. Günümüzde cam sektörü oldukça gelişmiştir ve ısıdan etkilenmeyen cam ürünler son derece yaygınlaşmıştır. Bu kapsamda şunu söyleyebiliriz ki cam tencere kullanımının herhangi bir sakıncası yoktur. Tam tersine bu tencereler insan sağlığına uygundur.

Çelik Tencere

Yemeğin sağlıklı bir şekilde pişmesi için kullanılabilecek en iyi tencere çeşitlerinden biri çelik tencerelerdir. Bu tencereler paslanma ve aşınma gibi durumlara karşı dayanıklıdır. Çelik tencerelerde pişen besinlere kanserojen maddelerin geçme riski yoktur. O yüzden çelik tencerelerin kullanımı güvenlidir. Çelik tencere satın almadan önce mıknatısla test ederek gerçekten çelik mi değil mi sorusuna cevap bulunabilir. Şayet mıknatısın çeliği tutmadığı görülürse o tencereyi gönül rahatlığıyla satın alıp kullanmak mümkündür. Yiyecekleri çelik tencerelerde ve kaplarda muhafaza etmek de gayet sağlıklıdır. Sebze çorbasından balık kızartmasına kadar her yemek çelik tencerelerde lezzetini koruyabilir. Fakat yiyeceklerin kendilerine özel bekleme süreleri de dikkate alınmalıdır.

Toprak Tencereler ve Güveçler

Tencereler her mutfağın vazgeçilmezidir. İnsanlar önce toprak tencereler kullanırken zamanla çeşitlilik artmıştır. Toprak kapların granit ve teflon tencerelerden daha kullanışlı ve sağlıklı olduğu bir gerçektir. Topraktan imal edilen çömlekler ve diğer ürünler kırılmadığı müddetçe yıllarca çürüme, bozulma ve paslanma olmadan kullanılabilir. Bu yüzden toprak kaplar her mutfak dolabında yer almalıdır. Güveç olarak da bilinen bu kapların yemeğe özel bir lezzet kattığı şüphesizdir.

Döküm Tencere

Döküm tencerelerin tarihi de çok eskiye dayanır. Bu tencerelerin yapısında insan sağlığını tehlikeye atan herhangi kanserojen veya başka zararlı bir madde bulunmaz. Mutfak gereçlerinin en sağlıklı olanlarından biri döküm tencerelerdir. Bunun bir sebebi de; döküm tencerelerde pişen yiyeceklere demir geçmesidir. Bu ise yeterli demir minerali alamayan ve kansızlık yaşayan insanlar için çok faydalıdır.

Hangi Tencere ve Tavalardan Uzak Durmalıdır?

Teflon Tencere ve Tavalar

Teflonlar çoğu kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Üzerindeki tabaka kazınan, kalkan, yıpranan; altındaki metali gözüken teflon tavalar asla kullanılmamalıdır.