Canan Karatay önerdi, şimdi yok satıyor! Bunu deneyin, saçlarınızı yenileyin: Bu hale getirdi! Bakın nasıl

Kış hazırlıklarının en önemli malzemesi elbette ki kaya tuzudur. Bu dönemde yapılan turşu, salça veya sirke gibi ürünlerin birçoğu kaya tuzu kullanılarak elde ediliyor. O nedenle bu dönem kaya tuzu satışlarında artışlar gözlemleniyor.

Canan Karatay'ın tavsiye ettiği kaya tuzu, ünlü doktorun öve öve bitiremediği önemli besinlerden. Kış mevsimi öncesinde yemeklik tuz alımı yapanlar, yazın ise turşu hazırlamak için kaya tuzu kullanıyor. Peki, kaya tuzunun vücuda ne gibi etkileri var?

Mineral bolluğu

Kaya tuzu, işlenmemiş haliyle yaklaşık 84 farklı mineral içerir. Bu mineraller, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işlev görmesi için gereklidir. Potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineraller kaya tuzunda bolca mevcut. Bu mineraller elektrolit dengesini sağlar, kemik sağlığını destekler ve kas fonksiyonlarını iyileştirir.

Detoks etkisi

Bu ürün toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Özellikle ılık kaya tuzlu su ile yapılan banyolar, biriken toksinlerin terleme yoluyla dışarı atılmasını hızlandırır. Bu banyolar ayrıca cildin temizlenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur.

Sindirim sistemi

Kaya tuzu, mide asidinin düzenlenmesine yardımcı olur ve sindirimi kolaylaştırır. Yemeklerden önce veya sonra bir bardak kaya tuzu karıştırılmış ılık su içmek, mide ağrılarını hafifletebilir ve hazımsızlığa iyi gelebilir. Aynı şekilde kış için hazırlanan turşu, salça, peynir ve sirke gibi ürünler de bu etkiyi sağlayacaktır.

Solunum yolları

Astım ve bronşit gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları olanlar, kaya tuzu lambaları veya kendisini kullanarak rahatlama sağlayabilir. Eski dönemlerde bu sorunu ortadan kaldırmak için tuz mağaralarında vakit geçirilmesi önerilirmiş. Evde ise su ile gargara yaparak boğaz ağrılarını ve enfeksiyonları hafifletebilirsiniz.

Uyku kalitesi

Kaya tuzu, vücutta bulunan stresi ve kas gerginliklerini azaltarak uyku kalitesini artırır. Yatmadan önce banyo suyunuza biraz kaya tuzu ekleyip rahatlatıcı bir banyo yapmak, gevşemenize ve daha iyi bir uyku çekmenize yardım eder. Yatağınızın başucuna koyacağınız bir kaya tuzu lambası, odadaki havayı temizler.

Cilt sağlığı

Kaya tuzu, antibakteriyel özelliklere sahip olduğundan cilt problemlerine karşı da etkili olabilir. Sivilce ve akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde kullanılabilir. Bunun için, kaya tuzu ve su karışımını problemli bölgeye uygulayıp bir süre bekletmeniz yeterli.

Saç bakımında ise, kaya tuzu ile hazırlanan karışımlar saç derisini temizler, kepek oluşumunu engeller ve saçların daha parlak görünmesini sağlar. Sonuç olarak, kaya tuzu doğanın sunduğu en saf ve yararlı ürünlerden biridir. Sağlığınıza pek çok açıdan katkı sağlayacaktır.