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Kadın - Aile Canan Karatay onaylı içecek dedi: Üstelik çocuklarınız da çok sevecek! Yok artık dedirtecek.... Hemen bunu yapın
Kadın - Aile

Canan Karatay onaylı içecek dedi: Üstelik çocuklarınız da çok sevecek! Yok artık dedirtecek.... Hemen bunu yapın

Yeniakit Publisher
2024-04-21 21:41:00 - 2024-04-21 21:44:35
Canan Karatay onaylı içecek dedi: Üstelik çocuklarınız da çok sevecek! Yok artık dedirtecek.... Hemen bunu yapın

Canan Karatay yaptığı açıklamada meyve sularının zararlı olduğunu söylemişti. Meyve suyu yerine evde komposto yapabilirsiniz. İşte evde vişne kompostosunun tarifi

Vişne hoşafı, yaz aylarında taze vişnelerle yapılan serinletici bir içecektir. İşte vişne hoşafı yapmanın basit bir tarifi ve püf noktaları:

**Malzemeler:**
- 1 kg vişne
- 4 su bardağı su
- 1 su bardağı şeker
- 1 çay kaşığı limon tuzu
**Adımlar:**

1. Vişneleri yıkayın ve saplarını çıkarın.

2. Vişneleri bir tencereye koyun ve üzerine suyu dökün.


3. Vişneleri, suyu kaynatana kadar orta ateşte pişirin.
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4. Kaynayan vişne suyunu, bir süzgeç yardımıyla süzün ve vişne çekirdeklerini ve posalarını çıkarın.
5. Süzülmüş vişne suyunu tekrar tencereye alın ve şeker ve limon tuzunu ekleyin.

6. Karışımı karıştırın ve orta ateşte kaynatın.

7. Karışım kaynamaya başladığında, ateşi kısın ve karışımı yaklaşık 10-15 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.


8. Hoşafı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

9. Soğuduktan sonra, hoşafı süzgeç yardımıyla süzün ve servis yapın.

Püf Noktaları:

-Vişnelerin saplarını çıkarmak, hoşafın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.
- Vişneleri kaynatırken, tencerenin kapağını kapalı tutmayın. Bu, vişnelerin daha hızlı pişmesini sağlar.
- Vişne hoşafını kaynatırken, karıştırmayı unutmayın. Bu, hoşafın yanmasını önler ve daha homojen bir kıvam elde etmenizi sağlar.
- Hoşafı süzmeden önce, karışımın soğumasını bekleyin. Böylece, hoşafın süzülmesi daha kolay olacaktır.
- Hoşafı servis etmeden önce soğutun ve buzla servis edin. Buzluğa koyarak da soğutabilirsiniz.
- Vişne hoşafını daha lezzetli hale getirmek için, tarife limon veya nane yaprağı gibi farklı tatlar ekleyebilirsiniz.

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