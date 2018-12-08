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Canan Karatay: Ne yerseniz osunuz

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Prof. Dr. Canan Karatay, açıklamalarda bulundu. Kullandığı ifadelerin arkasında olduğunu belirten Karatay, "Hipokrat diyor ki; Ne yerseniz osunuz. Tahıl yerseniz, tahıl beyinli olursunuz" dedi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:14
Canan Karatay: Ne yerseniz osunuz

'Vegan demek tahıl beyin demektir' diyen ve veganların tepkisini çeken Prof. Dr. Canan Karatay hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Karatay, dün Habertürk TV canlı yayınında hem suç duyurusu hem de bu sözleri hakkında açıklama yaptı.

'Veganlar tahıl beyinlidir' sözünün arkasında olduğunu ifade eden Karatay, suç duyurusu hakkında, kendisine soruşturma da açılabileceğini söyleyerek kendisinin ifade özgürlüğü kapsamında bu görüşlerini dile getirdiğini açıkladı.

Halkın uyanması için...

Karatay, dernekleri muhatap almadığını ve "halkın uyanması, bilinçli olması" için bu tarz açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Karatay, 'tahılbeyin' tartışmasıyla ilgili, "Hipokrat diyor ki; Ne yerseniz osunuz. Tahıl yerseniz, tahıl beyinli olursunuz" dedi. Karatay, Amerikalı bir bilim insanı tarafından yazılan 'Tahıl Beyin' kitabını da örnek gösterdi.

İnsan vücudunun yapısının, yüzde 60 su, yüzde 20 protein, yüzde 19 yağ, yüzde 1 karbonhidrattan oluştuğunu söyleyen Karatay, tahılların yüzde birlik kısıma denk geldiğini ve bitkilerde bulunan protein ya da tahıllardaki proteinin çok az olduğunu ve insanın vücudunun bunun kullanamadığını savundu. Karatay bunun sonucunda düşünce eksikliğinin arttığını söyledi.

"Ot yiyorsunuz, ot da canlı"

Karatay şöyle konuştu:

"Ben hekim olarak konuşuyorum. Derneklerle alakam yok. B12'leri eksik, D vitaminleri eksik. Tereyağ yemiyorlar, süt içmiyorlar. Eksik olursa bilin ki beyinde düşünme kabiliyeti zayıflıyor. Yargılama, sorgulama azalıyor. Veganlarla konuştuğumuzda 'ot da yiyorsunuz, ot da canlı' dedim. 'A o da mı canlı hocam' dediler."

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:14
  1. Prof. Dr. Canan Karatay
  2. Canan Karatay
  3. Hipokrat

YORUM YAZ

  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ13 dk önce
    Ben ne yenip ne yenmemesi gerektiğini bilmem ama Canan Karatay hocanın küresel ilaç çetesinin hastaları iyileştirmek değilde süründürüp ömür boyu ilaç satmak istedikleri görüşünde yüzde yüz haklı olduğunu düşünüyurum. Benim tadığım hiçbir şeker hastası ve kanser hastası iyi olmadı. ALLAH kimsenin başına vermesin insanlar teşhis konulduktan sonra yürüyerek gidiyor, saç sakal dökülmüş benzi sapsarı kalmış şekilde kemoterapiden dönüyor. Böyle bi tedavi olmaz, hastalıktan önce ilaçlar öldürüyor
  • veliveli26 dk önce
    Türk tipi teyze... İyi ki varsın Canan Hocam...bunlar çok güzel tespitler. Buğday kötü bir şeymiş gibi bir de alınıyorlar...
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