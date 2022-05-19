Canan Karatay, midye severleri uyardı! Aman dikkat edin...

Paket dondurmalardan, midyelere kadar tavsiyeler veren Canan Karatay'dan altın tavsiyeler geldi.

Prof. Dr. Canan Karatay çoğu yiyecekte olduğu gibi dondurmada da ev yapımını tercih ediyor. Karatay'a göre paket dondurmalar sağlığımız için bir tehdit. Paket dondurmada mısır şurubu şekeri olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu şurupların metabolizmayı ve bağırsakları bozduğunu belirtti.

Mısır şurubu, çocukları zehirliyor. Anneler, daima ev dondurmasını tercih etmeli.

"Midye sağlıklı değil"

"Midye yiyelim mi" sorumuza Canan Karatay'dan olumlu cevap gelmedi. Piyasadaki tüm midyelerin Kayseri'deki bir fabrikadan dağıtıldığını açıklayan Canan Karatay, midyelerde kullanılan pirince güvenmediğini belirterek "İçine ne konulduğunu bilmiyorum, hazır satılanlara karşıyım. Sahillerde satılanlara dikkat edin" dedi.

Çiğ köfte evde yapılmalı

Karatay, "Çiğ köfte sağlıklı et ve yerel bulgurdan olmalı. Dışarıda satılanlarda hangi bulguru kullandıklarını bilmiyoruz. Doğal olanı tercih edin. Evde yapıp yiyebilirsiniz, kilo alıyorum diye korkmayın" ifadelerini kullandı.