Canan Karatay iyot takviyesi için üstüne basa basa uyardı: Acilen bunu yapın! Öksürük şurubu tarih oluyor!

Aralık ayına girmiş olmamızla birlikte, gribal enfeksiyonlara yakalanma olasılığı da artmaya başladı. Birçok kişi özellikle kış mevsimlerinde öksürük, grip salgını veya farklı virüslerden kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı hastanelere başvurabiliyor. Kimi hasta ise eczanelerden aldığı ilaçlar ile ya da evde hazırladığı bitkisel karışımlarla iyileşmeye çalışıyor. Eğer üşüttüyseniz, balgam söküyorsanız ve kronik öksürüğünüz varsa bu zamana kadar bildiğiniz tüm yöntemleri unutun. İyot kafesi ya da tentürdiyot kafesi, özellikle geçmeyen şiddetli öksürüğü söküp atıyor. Soğuk algınlığı olanların bağışıklık sistemini güçlendirip, vücuttaki virüsleri öldürüyor. Peki, iyot kafesi nedir, nasıl yapılır? tentürdiyot kafesi nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Tiroid hormonları arasında yer alan tiroksin ve triyodotironinin önemli bir bileşenidir. Tiroid hormonları protein sentezi gibi vücutta gerçekleşen birçok biyokimyasal reaksiyonu düzenler. Bunun yanı sıra anne karnındaki fetüsün ve bebeklerin iskelet ve merkezi sinir sisteminin gelişiminde de önemli rol oynar.

Canan KARATAY Diyor ki; Bütün hastalarımın iyotlarına baktırıyorum. Spot idrarda iyot düzeyleri önemli. İyot bütün hücreleri temizliyor.

Karatay, "İyot çok önemli bir mineraldir. Doğal olarak insan vücudunda bulunmalıdır. Tüm hücrelerimiz iyotu kullanır. İyot eksikliği tiroid, pankreas, prostat, meme kanserine, haşimato hastalığına neden olur. İyot eksikliğine neden olan da vücuda giren bromürdür, florürdür, klorürdür. Bunlar iyodür ile kardeştir. Florür diş macunlarında vardır, o da vücuda fazla girdiğinde iyot reseptörlerini kullandığı için vücut iyodu kullanamıyor. Klorür bütün çamaşır sularında var. Titiz hanımlar kusura bakmasın; evi klorürle zehirliyorlar. Çocukların astım olması, habire sık sık hastalanması, burunlarının tıkanması klorürden, çamaşır suyundan kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.

TSH yüksekliği Canan Karatay TSH yüksekliğine sahip olanların beslenme programlarından kafein, işlenmiş gıda önemli faktör dedi.

TSH değeri kaç olursa ilaç başlanır?

Bir kişinin TSH seviyesinin 6.0 üzerinde olması halinde o kişide hipotirodi olduğu kabul edilir ve tedaviye başlanır.

Son zamanların modası iyot kafesi öksürüğü söküp atıyor! İyot kafesi (tentürdiyot kafesi) nedir, nasıl yapılır. Diğer uzmanların yorumları...

Koronavirüs salgını neredeyse geçmiş olsa da son zamanlarda birçok kişi grip, soğuk algınlığı, öksürük gibi hastalıklarının uzamasından şikayetçi. Salgın hastalıklara karşı önlemler alınsa da hastanelere başvurular gün geçtikçe artıyor. İşte tam burada karşımıza iyot kafesi yöntemi çıkıyor. İyot kafesi (tentürdiyot kafesi), Ortomoleküler Tıp Danışmanı Dr. Hasan Hüsnü Eren’in yaptığı açıklamalar sonrası gündem oldu. Eren’in yaptığı açıklamalara göre iyot kafesi yöntemi, özellikle şiddetli ve geçmeyen öksürük, yüksek ateş ve mantar bakteriyel hastalıklar için birebir. Antibiyotik ve öksürük şurubuna gerek kalmadan iyileşmek mümkün.

İYOT NEDİR?

Deniz suyundai bazı topraklarda, minerallerde ve bazı deniz ürünlerinde bulunan bir elementtir. İyor genellikle ilaç yapımında, gıda katkılarında, katalizörlerde, boyalarda, fotoğrafçılıkta ve tuzlarda kullanılır. İyot tentürdiyotun içinde de vardır.

İYOT KAFESİ NEDİR?

İyot kafesi, iyot ya da tentürdiyot kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Ortomoleküler Tıp Danışmanı Dr. Hasan Hüsnü Eren’in yanında Dr. Önder Saraç’ın da önerdiği bir yöntemdir. İyot kafesi adını iyotun ya da tentürdiyotun sırta kafes şeklinde sürülmesinden almaktadır. İyot bir ilaç değildir.

İYOT KAFESİ FAYDALARI NELERDİR?

İyotun bağışıklık sistemini güçlendirme, öksürük kesme, virüs ve bakterileri öldürme gibi etkileri vardır. İyot kafesi ise balgam sökerken, soğuk algınlığında, şiddetli ve geçmeyen öksürükte uygulanan bir yöntemdir. Antibiyotik ve öksürük şurubundan daha etkili olduğu söylenmektedir.

İYOT KAFESİ (TENTÜRDİYOT KAFESİ) NASIL YAPILIR?

Tentürdiyotu pamuk üzerine dökün. Sırtınıza 3-4 dikey çizgi ve 3-4 yatay çizgi şeklinde pamuğu sürün. Akciğer boyunca enlemesine de 3-4 çizgi sürün ve ardından sırtınıza sıcak bir havlu koyun. İyot kafesini 2 günde bir uygulamanız önerilmektedir. İyotun olumsuz etkisi olmadığından fazla kullanmanız halinde vücut fazla iyotu atar. Fakat iyot seçerken kaliteli ve saf olmasına dikkat etmelisiniz.

İyotu yüzde 2’lik oranda kullanılması ve suda çözündürülmesi tavsiye edilmektedir. glutensizdunya'haberine göre: Eğer elinizde yüzde 5’lik oranda iyot varsa bu iyotu sulandırmanız gereklidir. İyot ya da tentürdiyot bütün sırta da sürülebilir. Fakat kafes şeklinde çizgi çizgi sürülmesi yeterlidir. Çocuklara sürülürken dozunu iyi ayarlamak önemlidir.

İYOT KAFESİ KİMLERE UYGULANABİLİR?

İyot kafesini çocuklardan yaşlısına kadar herkes için uygulayabilirsiniz. Her yaş grubu insan için kullanılan bir yöntemdir.a

İYOT KAFESİ YAN ETKİSİ NELER?

İyot kafesinin ciddi bir yan etkisi yoktur. Sadece cildiniz çok hassas ise kızarıklık yapabilir ya da elerjik reaksiyon gösterebilir. Fakat bu kızarıklık kısa süre içinde geçer.

İyot eksikliği nasıl anlaşılır? İyot eksikliği hangi testle anlaşılır?



İyot vücuttan idrarla atıldığından, büyük bir toplumda iyot eksikliği tanısını koyabilmek için idrar örneklerinde iyot miktarının ölçülmesi en iyi yöntemdir. Ortalama idrar iyot konsantrasyonunun 50µg/L altında olması iyot eksikliği olarak tanımlanmaktadır.

Cilde iyot sürmek: Cilde dışarıdan lugol iyot sürmek için mutlaka sulandırarak kullanmayı tercih edin.

BU TİROİD TESTİNİ HERKES EVİNDE YAPABİLİR

Tiroid bezinin doğru çalışması iki temel mineral tarafından düzenlenir - iyot ve magnezyum . Bu iki elementten iyot, ağırlıklı olarak tiroid bezinin normal işleyişinden ve sağlığından sorumludur.

Vücuttaki iyot seviyesini kontrol etmek için evde kolaylıkla yapılabilecek basit bir test vardır .

Bir pamuklu çubuğu iyot tentürüne batırın ve bileğinizin üzerinden geçirin. Kahverengi leke 24 saatten daha kısa bir sürede elden kaybolursa vücutta yeterince iyot yok demektir. İyot içeren müstahzarların alınması her zaman bu mineralin vücudunuzda yeterli olduğunun garantisi değildir.

İYOT TESTİ NASIL YAPILIR?

Sabah duşunuzdan hemen sonra test etmek en iyisidir (ancak kesinlikle gerekli değildir).

• Leke herhangi bir boyutta olabilir. Ana şey, bileğin ötesine geçmemesidir.

• Herhangi bir eczaneden iyot tentürü satın alabilirsiniz.

• Teste başladığınız zamanı not edin.

• Önümüzdeki 24 saat içinde lekenin renginde bir değişiklik olup olmadığını izleyin.

TEST SONUÇLARI NASIL YORUMLANIR?

Genel olarak, leke ne kadar hızlı kaybolursa, vücudunuzun iyoda o kadar çok ihtiyacı vardır.

• Leke açılmaya başladıysa ancak 24 saat sonra tamamen geçmediyse her şey yolunda demektir.

• Leke 18-24 saat içinde neredeyse kayboldu veya tamamen kayboldu - küçük bir eksiklik var, ancak bu kritik değil.

• Leke 12-18 saat içinde neredeyse kayboldu veya tamamen kayboldu - bir eksiklik var ve bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor.

• 6-12 saat içinde leke hemen hemen kayboldu veya tamamen kayboldu - ciddi bir iyot eksikliği var, hemen bir doktora başvurun.

• Leke 6 saatten daha kısa bir sürede neredeyse tamamen kayboldu veya tamamen kayboldu - ciddi bir iyot eksikliği var, doktora gitmeyi geciktirmeyin.